　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蟑螂最愛這地方！家中「4物」恐淪小強巢穴　住高樓層也躲不過

▲▼ 房間,枕頭,飯店,窗簾,植物。（示意圖／CFP）

▲日本居家清潔專家，盤點「一看就知道有蟑螂」的住家條件。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

隨著天氣逐漸變暖，令人聞之色變的「蟑螂」又開始蠢蠢欲動。日本居家清潔專家土井惠子，向《39雜誌》分享4種「100%一定有蟑螂的住家」，許多人家裡都有的紙箱與盆栽，竟可能淪為小強巢穴，即使住在高樓層，也不一定能夠倖免。

1、堆滿「大量紙箱」的住家

家中堆滿紙箱非常容易出現蟑螂，因為牠們喜歡溫暖又狹小的地方，而紙箱不僅是理想棲息地，紙箱本身也會成為小強的食物來源。因此，不論是宅配包裹，或者用來收納物品的紙箱，都建議盡快處理掉。

2、「種植盆栽的住家

盆栽需要持續澆水，以保持濕度，卻也因此形成蟑螂最愛的潮濕環境。此外，肥料可能成為蟑螂的食物來源，牠們甚至可能在土壤裡產卵，導致數量急遽增加。

土井惠子建議，使用觀賞性的假盆栽，取代真實的花草。如果仍要種植真實花草，也必須經常檢查花盆，切勿長期堆放肥料。

▼髒亂程度也成為蟑螂出沒指標。（示意圖／CFP）

▲▼房間，髒亂，衛生習慣，衛生。（圖／CFP）

3、經常「敞開門窗」的住家

蟑螂跟人類一樣，會從大門進入室內，因此如果總是把門窗敞開，等於讓牠們自由進出。如果想要保持通風，建議在打開窗戶之際，務必確認紗窗緊閉、沒有縫隙，因為小強只需要幾毫米的小縫隙，就能夠鑽進來。

除了紗窗以外，如果門上附有信箱口，也必須注意投遞信件與傳單時，是否可能讓蟑螂爬入。

4、「堆積垃圾」的住家

只要經常把垃圾堆積在家裡，沒有養成經常倒垃圾的習慣，出現蟑螂的機率就非常高。萬一垃圾堆積到「看不見地板」，百分之百一定有蟑螂。土井惠子表示，在最糟糕的情況下，垃圾上面也會爬滿蟑螂，看起來就像一座塔。

土井惠子也指出，一般人普遍認為，如果住在3樓以上，比較不會被蟑螂入侵，但小強仍可能躲在紙箱或行李之中，因此即使住在高樓層，也不能掉以輕心。如果想要杜絕蟑螂，最簡單的方法就是「勤加打掃」，因為小強最喜歡陰暗潮濕的環境。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台1.3萬超商變「戰時樞紐」？　總統府：尚無具體規劃
罷免傅崐萁快達標「這2字錯慘」要補簽！　藍議員：連署白搭了
快訊／加油等等！　明起汽油大降
搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」　空姐緊抓把手！驚險影片曝
陳菊2度中風住院中！蔡英文、蕭美琴突探視　最新病況曝
快訊／台中七期豪宅墜樓！　女當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳Alphabet、輝達都投資！　這家新創估值320億美元全靠「他」

iPhone回美國製造「價格恐暴漲91%」！專家：人力+關稅雙打擊

蟑螂最愛這地方！家中「4物」恐淪小強巢穴　住高樓層也躲不過

快訊／緬甸發生規模5.5地震　深度不到10公里

川普授權美軍控制美墨邊境！　命令軍方更直接參與打擊多元威脅

半導體關稅有新進展？　川普預告：周一給答案

快訊／東京1女「逛超市遭砍」心肺功能停止！　兇嫌被制伏

iPhone回歸美國製造「最大難題曝光」　分析師：根本行不通

川普大廈紀念品疑「遮住產地」　陸女撕標找Made in china被制止

日女獨居慘遇害！「陳屍家中16天無人知」遭狠砍數刀　男友人被逮

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

傳Alphabet、輝達都投資！　這家新創估值320億美元全靠「他」

iPhone回美國製造「價格恐暴漲91%」！專家：人力+關稅雙打擊

蟑螂最愛這地方！家中「4物」恐淪小強巢穴　住高樓層也躲不過

快訊／緬甸發生規模5.5地震　深度不到10公里

川普授權美軍控制美墨邊境！　命令軍方更直接參與打擊多元威脅

半導體關稅有新進展？　川普預告：周一給答案

快訊／東京1女「逛超市遭砍」心肺功能停止！　兇嫌被制伏

iPhone回歸美國製造「最大難題曝光」　分析師：根本行不通

川普大廈紀念品疑「遮住產地」　陸女撕標找Made in china被制止

日女獨居慘遇害！「陳屍家中16天無人知」遭狠砍數刀　男友人被逮

全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐

罷免林沛祥二階破萬份　朱立倫認「很難過」：基隆沒有安定日子

雙金合體！許富凱攜血肉果汁機開唱　撕裂飆KTV神曲掀萬人暴動

不拚經濟搞鬥爭！朱立倫轟政府放任共諜滲透：把在野黨全抹紅

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

全台1.3萬超商變「戰時樞紐」？　總統府：尚無具體規劃

北港朝天宮遶境警民700人次維安　警召集21贊炮場簽「約制書」

12星座「偏財運」來了！射手座旅行能轉錢、獅子座抽獎有好運

傳Alphabet、輝達都投資！　這家新創估值320億美元全靠「他」

通靈少女行天宮「遇詭異中指姨」　她沒生氣看身後：妹妹繼續跟吧

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

國際熱門新聞

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

他花400元買下「Google.com」結局神展開

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

年賺千萬成績封頂　他遭15所名校拒絕

川普「政策急轉」豁免iPhone等電子產品關稅　蘋果、輝達鬆一口氣

即／東京女子超市遭砍！心肺功能停止

路透：川普將展開半導體國安貿易調查　恐祭新關稅

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

烏克蘭F-16戰機又遭擊落！26歲飛行員殉職

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋尿濕全身

即／緬甸發生規模5.5地震　深度不到10公里

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

網紅別來亂！　空姐揭搭機「3大愚蠢行為」超危險

更多熱門

相關新聞

遭民眾拋丟垃圾砸傷　高雄清潔隊員提告

遭民眾拋丟垃圾砸傷　高雄清潔隊員提告

高雄楠梓區久昌街一名女子丟垃圾時，不慎砸傷清潔隊員，挨告傷害及妨害公務，女子不滿上網爆料，控訴清潔隊原本是沿街收運，卻突然改成定點收運，且垃圾車還開得很快。對此，高雄市清潔隊表示，經查該車行經巷弄沒有過快情形，而是該住戶多次在垃圾車行進中丟垃圾，後續將交由警方處理。

收納5技巧還妳乾淨又舒適的房間

收納5技巧還妳乾淨又舒適的房間

醫揭女孩「愛愛前後」5件事必做

醫揭女孩「愛愛前後」5件事必做

豆漿店醬油泡蟑螂　店家堅持不換「難免會有」

豆漿店醬油泡蟑螂　店家堅持不換「難免會有」

洗衣服「常見1習慣」踩巨雷　專家警告：細菌恐萬倍成長

洗衣服「常見1習慣」踩巨雷　專家警告：細菌恐萬倍成長

關鍵字：

蟑螂清潔家居專家防治

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

他花400元買下「Google.com」結局神展開

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面