蟑螂最愛這地方！家中「4物」恐淪小強巢穴　住高樓層也躲不過

▲日本居家清潔專家，盤點「一看就知道有蟑螂」的住家條件。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

隨著天氣逐漸變暖，令人聞之色變的「蟑螂」又開始蠢蠢欲動。日本居家清潔專家土井惠子，向《39雜誌》分享4種「100%一定有蟑螂的住家」，許多人家裡都有的紙箱與盆栽，竟可能淪為小強巢穴，即使住在高樓層，也不一定能夠倖免。

1、堆滿「大量紙箱」的住家

家中堆滿紙箱非常容易出現蟑螂，因為牠們喜歡溫暖又狹小的地方，而紙箱不僅是理想棲息地，紙箱本身也會成為小強的食物來源。因此，不論是宅配包裹，或者用來收納物品的紙箱，都建議盡快處理掉。

2、「種植盆栽」的住家

盆栽需要持續澆水，以保持濕度，卻也因此形成蟑螂最愛的潮濕環境。此外，肥料可能成為蟑螂的食物來源，牠們甚至可能在土壤裡產卵，導致數量急遽增加。

土井惠子建議，使用觀賞性的假盆栽，取代真實的花草。如果仍要種植真實花草，也必須經常檢查花盆，切勿長期堆放肥料。

▼髒亂程度也成為蟑螂出沒指標。（示意圖／CFP）



3、經常「敞開門窗」的住家



蟑螂跟人類一樣，會從大門進入室內，因此如果總是把門窗敞開，等於讓牠們自由進出。如果想要保持通風，建議在打開窗戶之際，務必確認紗窗緊閉、沒有縫隙，因為小強只需要幾毫米的小縫隙，就能夠鑽進來。

除了紗窗以外，如果門上附有信箱口，也必須注意投遞信件與傳單時，是否可能讓蟑螂爬入。

4、「堆積垃圾」的住家



只要經常把垃圾堆積在家裡，沒有養成經常倒垃圾的習慣，出現蟑螂的機率就非常高。萬一垃圾堆積到「看不見地板」，百分之百一定有蟑螂。土井惠子表示，在最糟糕的情況下，垃圾上面也會爬滿蟑螂，看起來就像一座塔。

土井惠子也指出，一般人普遍認為，如果住在3樓以上，比較不會被蟑螂入侵，但小強仍可能躲在紙箱或行李之中，因此即使住在高樓層，也不能掉以輕心。如果想要杜絕蟑螂，最簡單的方法就是「勤加打掃」，因為小強最喜歡陰暗潮濕的環境。