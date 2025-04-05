洗衣服「常見1習慣」以為方便除垢　專家警告：細菌恐萬倍成長

▲不少民眾在洗衣前習慣先將衣服浸泡，認為這樣能幫助去除污垢。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

不少民眾在洗衣前習慣先將衣服浸泡，認為這樣能幫助去除污垢。然而家事專家陳安祺提醒，若將衣物浸泡一整晚，不但無助於清潔，反而可能讓細菌數量呈「萬倍成長」，成為健康隱憂。

根據《三立新聞網》的報導，陳安祺指出，衣物本身就帶有大量細菌，若再加上台灣濕熱氣候與溫水環境，一旦浸泡超過一小時，尤其是隔夜未洗，細菌就會大量滋生。他建議，若有需要浸泡，時間最好控制在30分鐘內，才能達到清潔效果又不讓細菌反噬。

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針對部分民眾喜歡將髒衣服放入洗衣機中，加入洗衣精浸泡一整天的習慣，洗衣達人沈富育在節目《健康零距離》中指出，洗衣精具有時效性，若浸泡時間過長，原本被分解的髒污可能再次附著在衣物上，不但無法清潔，還可能「越洗越髒」。

此外，根據過去輔英科大保健營養系的實驗顯示，衣服若沾有汗水，只需放置半天，菌落數就高達9,900個，相當於上億隻細菌，若此時再放入水中泡整夜，恐怕更容易引發皮膚問題。

對於衣物多久洗一次較為妥當，陳安祺表示，應視個人生活習慣與家庭人口而定。若為單身且不常流汗者，每週洗一次並無不可；但若經常流汗，最好每兩天就清洗一次。她強調，衣服若放置三天未洗，已等同成為「細菌培養皿」。

家事專家提醒，正確洗衣不僅能延長衣物壽命，也有助於維護健康。從今日起，告別泡整晚的舊習，讓洗衣更有效率、更乾淨。

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