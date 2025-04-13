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2025新屋客庄文化巡禮圓滿落幕　保生宮60週年掀起客庄文化熱潮

▲2025新屋客庄文化巡禮，保生宮60週年掀熱潮

▲副市長蘇俊賓表示，2025新屋客庄文化巡禮活動結合保生宮60週年掀熱潮。（圖／新屋區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新屋區保生宮保生大帝聖誕暨建廟60週年慶，12日晚間舉行，市長張善政等各界人士出席。新屋區公所表示，「2025新屋客庄文化巡禮」於本月5日舉行，因保生宮建廟60週年，活動結合在地信仰文化、手作體驗、美食與音樂表演，為新屋地區帶來一場別具意義的文化饗宴，吸引逾500名民眾參與，讓客庄文化再次綻放光芒。

新屋區公所指出，2025新屋客庄文化巡禮活動自上午展開，首先登場的保生宮60週年祈福法會，吸引來自各地的信徒與民眾參與。祈福儀式莊嚴隆重，鐘鼓齊鳴，現場氣氛肅穆，展現新屋人對保生大帝的虔誠信仰。▲2025新屋客庄文化巡禮，保生宮60週年掀熱潮

▲逾百位民眾參與文化導覽活動，了解保生宮歷史。（圖／新屋區公所提供）

在保生宮文化導覽中，由專業導覽老師引領民眾深入了解宮廟歷史與建築特色。從宮內精緻的木雕石刻到保生大帝的傳奇故事，每場導覽都吸引大批參加者。活動規劃四梯次（16:00-16:20、17:00-17:20、18:00-18:20、19:00-19:20），每一場次皆座無虛席。完成導覽後，參加者獲贈限量保生宮客製化御守，象徵福氣滿滿、平安隨行，讓民眾倍感溫暖與珍貴。

▲2025新屋客庄文化巡禮，保生宮60週年掀熱潮

▲蘇俊賓副市長到手作DIY區與民眾互動。（圖／新屋區公所提供）

而當天的DIY 體驗區人氣爆棚，許多親子家庭參與米畫 DIY，利用不同顏色的米粒拼貼，創作出富有客庄風味的圖騰。油紙傘彩繪區也擠滿愛好手作的民眾，大家發揮創意，親手彩繪屬於自己的祝福傘，現場充滿色彩與笑聲。

▲2025新屋客庄文化巡禮，保生宮60週年掀熱潮

▲2025新屋客庄文化巡禮，結合保生宮60週年掀熱潮。（圖／新屋區公所提供）

特別設計的藥籤闖關活動，則讓參與者在遊戲過程中學習中草藥知識，成功完成關卡者除可獲得象徵平安的福籤外，還能獲得保生宮精美小禮，寓教於樂的體驗讓家長與孩子都大呼過癮。

傳統客家美食同樣成為亮點！擂茶體驗讓參加者親手研磨花生、芝麻等食材，再沖泡成香氣撲鼻的擂茶，搭配 Q 彈香甜的粢粑，不僅好吃，還能體會客庄的傳統飲食文化，感受濃濃人情味。

音樂表演於傍晚展開，首先由舞龍戰鼓與在地社區發展協會登台表演，讓觀眾感受到傳統藝陣的魅力。晚間，金曲歌后黃于娟以渾厚動人的嗓音演唱多首客家經典歌曲，引起全場共鳴。壓軸演出由謝宇威帶來融合現代節奏與客家傳統的創作歌曲，台下觀眾情緒高漲、掌聲不斷，為活動畫下最精彩的句點。

主辦單位表示，今年活動結合信仰導覽、文化體驗、藝文演出三大主軸，讓民眾在遊逛、學習與觀賞中深刻認識到客家文化的價值與美好。同時，保生宮60年來守護新屋客庄，是地方最重要的信仰中心，本次巡禮活動象徵對信仰的感恩，也為客庄文化續寫傳承的新篇章。

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