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慶祝保生宮60週年　2025新屋客庄文化巡禮4／5登場

▲慶祝保生宮60年

▲慶祝保生宮60年，2025新屋客庄文化巡禮登場。（圖／新屋區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025 年桃園市新屋區最具代表性的年度盛事「2025新屋客庄文化巡禮」，將於清明連假4月5日展開。新屋區公所26日表示，今年巡禮活動結合了新屋客庄的重要信仰中心永安保生宮建宮 60 週年慶典，以「傳統文化新體驗、信仰與藝文共鳴」為主軸，規劃一系列豐富的文化活動、在地社區表演與藝人演出，帶領民眾深入體驗客庄文化的獨特魅力。

新屋區公所指出，永安保生宮自1965年創建，至今60年，是新屋地區的重要信仰中心，保生宮長年守護庄頭、庇佑鄉親，陪伴在地居民度過無數春秋。迎接今年60週年，保生宮不僅舉辦盛大的系列活動與信仰文化展示，更特別規劃了「保生宮文化導覽」，讓民眾更深入了解廟宇的建築特色、歷史沿革與保生大帝的傳奇故事。

▲慶祝保生宮60年

▲慶祝保生宮60年，2025新屋客庄文化巡禮精彩活動一次看。（圖／新屋區公所提供）

導覽共安排四梯次，時間分別為：第一梯次：16:00－16:20。第二梯次：17:00－17:20。第三梯次：18:00－18:20。第四梯次：19:00－19:20。參加導覽完成者，還可領取限量客製化保生宮御守乙個，將平安與祝福隨身攜帶，保身心安康。

本次「新屋客庄文化巡禮」活動亮點之一，便是多元有趣的客家文化體驗。現場設有精緻的「米畫DIY」體驗，讓參加者親手創作以米粒為畫的藝術作品，寓意客家人勤儉持家的精神與對土地的珍惜。同時也推出「油紙傘彩繪」，結合傳統工藝與現代美學設計，透過手繪圖樣在油紙傘上，為這項傳統技藝注入創新活力。

此外，特別結合保生宮藥籤特色設計「闖關活動」，民眾可透過闖關遊戲，深入了解藥籤文化與中藥材的功效，寓教於樂、趣味十足，每完成一道關卡即可蓋章，並完成五道關卡可獲得精美小禮物，讓參與者在闖關過程中收穫滿滿祝福。來到客庄巡禮，當然不能錯過客家美食！活動當天將設置擂茶與粢粑體驗區，專人教學親手研磨擂茶，細細品味芝麻、花生與茶葉融合的香氣，搭配客家傳統甜點「粢粑」，在手作中品味客庄人熱情好客與樸實情懷。

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