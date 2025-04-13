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婚後發現妻「雙子宮、1個腎」！31歲夫怒離婚：聘金、鑽戒還來

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲男子不滿新婚老婆只有一個腎且雙子宮，憤而向法院提起訴訟，要求返還部分聘金。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸江西一名31歲的羅姓男子在相親結婚後不久，發現李姓妻子患有先天性雙子宮、單側腎缺失等疾病，夫妻關係迅速破裂，羅男因此向法院提起訴訟，要求返還部分聘金及婚禮相關財物。

綜合陸媒報導，該事件因兩人婚後發現重大健康問題而引發的離婚糾紛引起社會廣泛關注。羅男表示，兩人是在相親平台認識，婚後僅13天，李姓妻子便出現身體不適，起初拒絕前往醫院檢查，只提議喝中藥調理。後經江西省婦幼保健院診斷，確診為先天性雙子宮雙宮頸、陰道斜隔及單腎發育不全。

羅男稱，婚檢時並未對該項目進行檢查，李姓妻子也未事先告知病情。他懷疑對方存在故意隱瞞，於是選擇離婚。據羅先生透露，婚後治療期間其個人支付了約50萬元（約新台幣221萬元）醫療費用，幾乎花光家中積蓄，其中部分資金還是父母借款得來，經濟壓力巨大。婚姻破裂後，羅男向法院提出返還聘金與黃金鑽戒等財物的訴求。

案件經南昌縣人民法院一審判決，李姓妻子需返還4萬元聘金及一枚鑽戒。不過羅男對此結果表示不滿，已提起上訴。他表示，一審時他訴求返還80%的財物，但二審時已將訴求降低至50%至60%，目前案件二審已開庭，尚未有最終結果。

報導中指出，羅男曾在社群平台公開講述整段婚姻經歷與女方病情，並強調整筆治療費用由自己負擔。羅男也表示，目前難以證明李女士在婚前已知病情並刻意隱瞞，這成為案件審理的關鍵難點。

針對此案，河南澤槿律師事務所主任律師付建接受媒體採訪指出，婚前隱瞞重大疾病的法律界定主要參照《母嬰保健法》中的相關疾病分類。先天性雙子宮和單腎缺失並不屬於法律明確規定的「重大疾病」範疇，但是否構成婚姻法意義上的「隱瞞重大事實」，則需法院根據該疾病對婚姻生活的影響進行綜合判斷。

付律師進一步表示，隱瞞疾病本身並非聘金返還的法定事由，法院更傾向考量婚後雙方共同生活的長短、聘金數額與實際經濟情況。在本案中，雙方婚後共同生活時間極短，男方家庭因婚禮與治療開支陷入財務困境，因此一審法院作出部分返還的判決有其法律依據，此案目前仍在審理中。

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