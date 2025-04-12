鋒面要來了「雷雨襲全台」防冰雹　周日「氣溫大怒神」崩跌10度

▲鋒面今天下半天接近，晚間到明晨通過，各地將有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今天(12日)下午接近，晚間通過，各地將出現降雨。氣象署預測，今晚到明晨雨勢最強，各地有陣雨或雷雨，且西半部有短延時強降雨，可能有雷擊、零星冰雹。明天東北季風南下，高溫將有8到10度降幅，下周一前日夜溫差也高達10度，溫度變化劇烈。

中央氣象署預報員李名翔表示，今天白天鋒面接近，天氣陸續轉為不穩定，主要雨勢落在今天晚上到明天清晨，隨鋒面通過，普遍會有雷雨或陣雨，西半部雨勢明顯，有短延時強降雨發生；明天白天鋒面遠離，降雨趨緩，之後東北季風南下，氣溫下降，下周一東北季風減弱，氣溫回升，下周一到下周四天氣穩定且溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前鋒面正位於台灣北部海面，上方有劇烈對流發展並伴隨劇烈天氣現象，馬祖已出現降雨，台灣本島目前降雨零星，山區有零星對流發生，明顯降雨將落在今天下午到晚上，隨鋒面通過，天氣更加不穩定。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔說明，下午鋒面更加接近，西半部將轉短暫陣雨或雷雨，要留意短延時強降雨，明顯雨勢出現在今晚到明天清晨，鋒面通過，各地天氣更不穩定，普遍有陣雨或雷雨，雨勢明顯地區為中部以北和各地山區，西半部要留意短延時強降雨，可能有雷擊、強陣風和局部零星冰雹，戶外活動遇到密集閃電要進入室內。

明天白天鋒面遠離，李名翔指出，隨後北方乾空氣開始南下，降雨逐漸趨緩，僅花東、中南部山區有短暫雨，其他地區轉多雲到晴；下周四之前水氣偏少，各地晴到多雲，花東、恆春半島有零星降雨，下周五台灣附近水氣增多，中部以北、東半部、南部山區轉短暫陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔分析，今天白天西南風偏強，各地高溫明顯，西半部可到28到32度，台東有焚風發生，局部高溫可到36度；明天鋒面通過、東北季風增強，高溫明顯下降，中部以北明天白天高溫將有8到10度降幅，溫度變化劇烈。

李名翔指出，下周一東北季風再度減弱，氣溫很快回升，隨環境轉乾，明晚到後天清晨輻射冷卻影響，中部以北、東部低溫約15到16度，白天回升，日夜溫差大，中部以北日夜溫差可達10度以上，下周一之前溫度變化劇烈；下周二到下周五溫暖偏熱，各地高溫則有26到30度。