熱氣球突飛起！　他緊抓繩索「拉上18m高空」墜地慘死

▲他緊抓繩索被拉上18m高空後墜地慘死。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)巴蘭區(Baran)驚傳熱氣球意外,一名男子因地面繫繩斷裂,被拋上半空後重摔地面,不幸身亡。

根據The Indian Express報導,當地官員指出,這起事故發生在當地時間10日清晨7時左右,正值「巴蘭節」第三天、也是最後一日的活動。該節日是為了慶祝巴蘭建區35週年,地點選在Khel Sankul體育場舉辦,由一間私人公司負責熱氣球營運。

A tragic accident occurred at the Baran Utsav in #Rajasthan when 40-year-old Vasudev Khatri, a hot air balloon operator, died during a trial run.



Read more ????https://t.co/TM99wznDWr pic.twitter.com/Lz1w9noJP7