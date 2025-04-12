熱氣球突飛起！　他緊抓繩索「拉上18m高空」墜地慘死

▲他緊抓繩索被拉上18m高空後墜地慘死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）巴蘭區（Baran）驚傳熱氣球意外，一名男子因地面繫繩斷裂，被拋上半空後重摔地面，不幸身亡。

根據The Indian Express報導，當地官員指出，這起事故發生在當地時間10日清晨7時左右，正值「巴蘭節」第三天、也是最後一日的活動。該節日是為了慶祝巴蘭建區35週年，地點選在Khel Sankul體育場舉辦，由一間私人公司負責熱氣球營運。

A tragic accident occurred at the Baran Utsav in #Rajasthan when 40-year-old Vasudev Khatri, a hot air balloon operator, died during a trial run.



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據了解，熱氣球以3條繩索固定在地面，其中一條由40歲的卡特里（Vasudev Khatri）負責固定。不料熱氣球突然升空，他來不及鬆手，整個人被拉上超過18公尺高空，隨即墜落。

現場人員緊急將他送往巴蘭地區醫院搶救，但醫師仍宣告不治，遺體已送法醫進行驗屍。

據悉，卡特里在熱氣球相關工作已有近20年經驗，長期參與繩索固定操作，事故發生時，地方官員與警察都在現場，警方也展開進一步調查，主辦單位也宣布當日活動全面暫停。