鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

▲鋒面明晚到周日清晨通過，各地容易有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12日)下半天鋒面接近，明晚到周日清晨降雨較劇烈，各地有陣雨或雷雨，可能有短延時強降雨，隨後東北季風增強，高溫將驟降約6到7度，下周一清晨輻射冷卻加持，低溫更下探14度，下周一白天後回暖，不過下周五可能又有鋒面接力。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天上半天多雲到晴，鋒面開始接近，中部以北、東北部、東半部有零星短暫陣雨，下午鋒面更為接近，降雨機會提高，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

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明晚起降雨將更為明顯，張承傳指出，周六晚上到周日清晨鋒面通過，降雨擴大，各地有陣雨或雷雨，西半部有短延時強降雨和局部大雨；周日白天鋒面離開，水氣減少，東半部、中南部山區有局部短暫陣雨。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，明天白天鋒面南下前較為溫暖，高溫約28到32度，因西南風比較強，東南部有焚風，明晚到周日東北季風增強，高溫剩22到25度，晚間低溫約15到18度。

下周一東北季風減弱，不過張承傳指出，因清晨有輻射冷卻作用，溫度將更低，約會再低1到2度，中部以北低溫下探14度。

▲下周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一白天氣溫回升，西半部高溫約28到29度，東半部約25到26度，類似天氣將維持下周四，各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，早晚輻射冷卻影響氣溫較涼。

張承傳表示，下周五水氣增多，中部以北、南部山區有局部短暫陣雨，東半部也有零星短暫雨，可能有鋒面通過，影響下周五到下個周末。