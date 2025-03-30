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雅加達塑膠廠大火！國際機場「緊急關閉1跑道」　開齋節班機大亂

▲雅加達國際機場因塑膠廠大火關閉跑道。圖為嘉魯達印尼航空（Garuda indonesia）班機停靠在蘇卡諾哈達國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲雅加達國際機場因塑膠廠大火關閉跑道。圖為嘉魯達印尼航空（Garuda indonesia）班機停靠在蘇卡諾哈達國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

印尼雅加達的蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta）今（30日）下午傳出，因附近一間塑膠工廠發生大火，導致機場的3號跑道須暫時關閉。這場火災發生在下午2時30分左右，黑煙迅速籠罩機場附近區域。

綜合外媒報導，蘇卡諾哈達國際機場主管霍利克（M. Holik Muardi）表示，為了維護飛行安全並確保機場能繼續營運，機場決定暫時關閉受濃煙影響的3號跑道。目前，消防局已前往現場滅火，並確保機場周圍的安全。

根據網友上傳至社群媒體的影片，塑膠工廠大火引發的濃煙直衝天際，場面驚人。美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）也報導了此事件，並引述霍利克的聲明，確認3號跑道因濃煙影響而關閉。

此次火災事件發生在印尼的開齋節假期期間，許多民眾正計劃搭機返鄉或出遊。霍利克表示，由於火災意外，班機起降情形及旅客受影響的確切人數仍有待當局統計。

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