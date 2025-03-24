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「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

▲▼住院,醫院,病房,病床。（圖／CFP）

▲凱西以為自己罹患癌症末期，卻遭護士好友毒殺詐保。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國猶他州發生一起駭人案件，38歲的凱西（Kacee Lyn Terry）不幸「罹癌病逝」，驗屍結果卻發現，她生前健康狀況良好，根本沒有罹癌。當局調查後才發現，這是一起涉及150萬美元（約新台幣5000萬元）保險金的謀殺詐保案，而凶手正是凱西的護士好友。

NBC等外媒報導，去年8月12日，凱西被發現倒臥家中，意識不清、大口喘氣，抵達醫院時血糖濃度只剩下14，而這個數值低於40就可能致命，緊急救治3天之後，依然宣告不治。

當時家屬曾向院方透露，凱西已經罹患癌症末期4、5年，但她不是糖尿病患者，醫護卻在其家中找到糖尿病針頭。

更令人震驚的是，驗屍結果發現，凱西根本沒有罹患癌症，甚至任何潛在健康問題。法醫證實，她的死因是過量攝入外源性胰島素、鎮靜劑異丙嗪等藥物。

當局調查後研判，死者閨蜜、47歲護士梅根（Meggan Randall Sundwall）涉有重嫌。案發當天一整個上午，她都跟凱西待在一起，還供稱凱西已經簽署「放棄急救切結書」，根本不想去醫院。

警方也發現，2019年12月開始，2人互相傳送逾2.8萬條訊息，內容包括梅根唆使「癌末」的凱西自我了結，甚至主動提議可以協助尋短。梅根也透露自己陷入財務困境，如果能夠成為凱西的保險受益人，就可以解決一切問題。

目前尚不清楚凱西的保險狀況，但梅根顯然認為，她可以透過好友之死，獲得150萬美元壽險理賠。案發之後，梅根從死者手機上刪掉900多封訊息，還搜尋了對方的壽險保單。

如今，梅根被指控策畫一場長達5年的陰謀，讓凱西誤以為自己罹患癌症末期，並且長期攝取大量藥物，包括劑量高到足以致命的胰島素。

本月20日，梅根終於落網，目前已經被關進郡立監獄，面臨第一級加重謀殺罪、第三級妨礙司法罪等指控。

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