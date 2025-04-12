高雄男5度酒駕「不能易科罰金」　求情失敗確定入監9個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）第5次酒駕被抓，一審被法官判刑有期徒刑9個月，無法易科罰金，他提出上訴並表示，自己已經聽從律師建議進行戒治治療，治療期間表現良好，應當可以重建自我管理的能力，加上他是家中的經濟支柱，因此希望可以改判易科罰金或易服社會勞役。不過，二審法官認為阿哲每次酒駕都抱持僥倖心態，直到第5次被抓才開始接受治療，實在不宜輕縱，最終裁定駁回，全案確定。

▲阿哲第5次酒駕被抓，一審被判刑9個月，他提出上訴求情，希望能改判易科罰金或易服勞役。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲過去有4次酒駕被捕的紀錄，去年7月間他第5次酒駕上路，行經高雄市大樹區大樹路一處巷口時，因行車不穩被警方攔查，經酒測測得吐氣所含酒精濃度為每公升1.11毫克。

阿哲一審被法官判處有期徒刑9個月，無法易科罰金；他提出上訴並表示，自己已經聽從律師建議接受酒癮戒治，治療期間表現良好，若持續接受專業治療，應當可以重建自我管理的能力，而且他是家中的經濟支柱，如果入監執行，恐怕會讓家人失去依靠，一審量刑嚴重偏離量刑系統所示刑度，因此希望法官撤銷原判決，改判處易科罰金或易服社會勞役的刑度，給他改過自新的機會。

但高雄高分院二審法官認為，一審量刑時已經針對阿哲的情況予以綜合考量，原判決沒有逾越法律所規定的範圍，也沒有濫用權限的情形，難認有任何量刑不當之處。

法官接著指出，本案是阿哲第5次酒駕被捕，經查，他沒有重型機車駕駛執照，自小客車駕駛執照也早在2007年被吊銷，至今未再領有自小客車駕駛執照，但他還是照樣酒駕上路，而且每次酒駕的酒精濃度都不低，顯然前面4次輕判未能幫助他警惕並戒除惡習，本次刑度實在不宜再予以輕縱。

法官表示，阿哲先前4次酒駕都沒有造成人員傷亡，可見他是屢次抱持僥倖心態酒駕上路，就算他主張先前不知道酒癮可以接受戒治治療，也不能把「沒接受治療」當作多次酒駕的藉口，他直到本案一審被判處不得易科罰金，才開始接受治療，考量到他先前多次無視刑罰制裁、漠視大眾交通安全的心態，最終仍裁定駁回他的上訴，全案確定。

也就是說，阿哲確定必須入監服刑9個月，為自己酒駕的行為負責。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。