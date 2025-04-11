　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」大風　超市生鮮蔬果全搶空

記者任以芳／北京報導

大陸中央氣象台今（11）日晚間18時繼續發佈大風橙色預警，北京即將迎來十年強風特報，預測北京西部最大陣風有13級，幾乎可以把人吹跑。大陸官方也從昨10日至今日宣導盡量不要外出，北京市民從今天開始大量搶購民生物資，網路超市中午之後提早下線，《東森新媒體ETtoday》記者稍早前往北京知名超市，發現生鮮蔬果、海鮮、麵包、泡麵幾乎全空，智能外送輸送帶也沒停，原本賣馬鈴薯的櫃子還擺滿洋芋餅乾，前來搶購消費者看到，覺得商家也太幽默了。

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京今晚起一連兩天強風特報，民眾一則開始搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方從昨天開始呼籲北方各省，應對大風天氣發佈多個安全提示。根據大陸氣象預報，11日到12日，華北地區將出現歷史同期「罕見」持續性大風。

北京首當其衝將迎來10年來超級大風橙色預警，從今晚11日17時延慶、昌平、門頭溝、房山已經開始出現大風天氣，晚間20時前後影響城區，夜間陣風逐漸增大至8、9級，12日06時至22時為風力最強時段。

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 擔心強風吹倒戶外鷹架，工人緊急拆除 。（圖／記者任以芳攝）

為了應對大風特報，北京從11日上午開始出現民生物資搶購潮，各大超市迎來大批採購蔬菜水果肉蛋奶的消費者。根據陸媒報導稱，北京永輝喜隆多店下午2點左右，多個生鮮貨架被清空，同樣的情況也發生在盒馬、物美、京客隆等大型購物超市。

《東森新媒體ETtoday》記者傍晚實際走訪北京多間知名超市，一路上已經開始感受間歇性的風吹伴隨零星雨點，不至於影響走路或騎電動車或單車，途中經過崇文門商圈新世界百貨，原本戶外搭建的活動鋼架已經開始緊急拆除，所有花車等臨時攤販也全部清空。

▼大陸記者實驗九級強風危險性，提醒市民不要輕易外出。（圖／翻攝 青流視頻）

▲▼ 大陸記者實驗九級強風 。（圖／翻攝 青流視頻）

▲▼ 大陸北方即將刮超級大風，北京市民今天一整天開始搶購食物 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 根莖蔬菜賣光，店家放上馬鈴薯餅乾 。（圖／記者任以芳攝）

記者前往北京知名線上大型超市，才剛到門口發現蔬菜、肉類、海鮮、水果櫃位全部幾乎被搶購一空，實際前往蔬果區，生鮮櫃位擺放用雞蛋來替代。

更有趣的是，其中一個櫃位賣的是馬鈴薯（陸稱土豆）也全空，店家乾脆擺放大陸一款膨化食品「呀！土豆」，不少消費者看到名稱忍不住會心一笑，覺得店家實在太幽默。

再往商場裡面走，麵包、吐司櫃位也全空，包括蔬果區也只剩下少數西瓜以及真空玉米，更別說有綠色葉菜類商品。店員也向記者表示，「早上十點很多蔬菜水果都賣完了，已經沒庫存。」

記者追問，「因為刮大風關係嗎？」店員說，「對，很多人提前搶購，基本上都被搶光了，只剩下檯面上商品。」

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海鮮區賣光。（圖／記者任以芳攝）

這波搶購潮連海鮮也不放過，記者走進海產區「首次」見到空空如也魚缸、蝦池，許多魚、蝦、螃蟹、貝類都被買光光，小龍蝦專區賣到一隻不剩，其他只剩下三三兩兩零星海鮮，一隻799元人民幣俄羅斯帝王蟹以往擺滿整缸魚池，今天也被搶購超過一半以上。

海鮮區負責殺魚的店員告訴記者，「今天下午三點海鮮幾乎都快賣完，不知道什麼情況。」記者提醒北京已經有強風特報，該名店員還回應，「刮大風也不至於啊！」

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 輸送帶都是即將外賣的訂單貨品。（圖／記者任以芳攝）

大陸實體超市也做線上外送，記者踏進店門開始，商家天花板的外送輸送帶沒有停過，超市裡店員手裡一人至少拿五、六個袋子在撿貨，通通都是應付外賣送單。既然生鮮類已經賣完，只剩下冷凍食品像是肉品、魚或是水餃、蔥抓餅等還有貨源，只見店員滿場飛，急著挑選貨品，樓下外送小哥也疲於奔命。

記者從今天下午也發現，周邊幾家小型社區型超市原本線上營業到晚間九點或八點，今天下午全部「提早」打烊，十分罕見。一位外送小哥告訴記者，一整天光是外送生鮮類訂單超過十幾單。

他還說，「還好都是附近社區，跑單還算快，不過有些小超市停止接單，因為量太大了，搞到我都不敢多接單，商家根本沒辦法出貨！」

一場10年來罕見大風天氣，展現北京市民驚人的囤貨速度。同樣都是刮大風，對於見過無數大小颱風天的台灣記者來說，是十分難得採訪經驗。

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京刮大風，民眾搶物資 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天正妹「浴缸解放比基尼」　炸出驚人上圍
「壓軸」不是指最後一個！真正用法曝　萬人驚：一直都誤會了
北京刮10年「罕見」超級大風！超市生鮮蔬果全搶空
黃仁勳如何說服川普　學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」大風　超市生鮮蔬果全搶空

中與西班牙加強戰略抗美　李強對關稅戰表態：嚴重損害國際經貿秩序

陸再控告美升級關稅　向WTO追加訴訟！

才過7天！　又一台SU7燒毀　小米急切割：是被引燃的

美媒稱中對美關鍵設施發動「網路攻擊」　陸外交部嗆：顛倒黑白

川普將對中國徵「145%關稅」！　陸外交部嗆：從來不吃這套

中美關稅戰波及台商　海基會：第一時間表達政府關懷

東南亞黃金90天出貨　台商觀望越南下一步：何時配合美打擊陸洗產地

為體重管理！全紅嬋問完成分「拒絕甜點」　滿臉不捨全被拍

諷美淪為笑話！繼續加徵高關稅是數字遊戲　陸：不予理會但奉陪到底

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」大風　超市生鮮蔬果全搶空

中與西班牙加強戰略抗美　李強對關稅戰表態：嚴重損害國際經貿秩序

陸再控告美升級關稅　向WTO追加訴訟！

才過7天！　又一台SU7燒毀　小米急切割：是被引燃的

美媒稱中對美關鍵設施發動「網路攻擊」　陸外交部嗆：顛倒黑白

川普將對中國徵「145%關稅」！　陸外交部嗆：從來不吃這套

中美關稅戰波及台商　海基會：第一時間表達政府關懷

東南亞黃金90天出貨　台商觀望越南下一步：何時配合美打擊陸洗產地

為體重管理！全紅嬋問完成分「拒絕甜點」　滿臉不捨全被拍

諷美淪為笑話！繼續加徵高關稅是數字遊戲　陸：不予理會但奉陪到底

小北百貨黑色情人節優惠　大杯咖啡買一送一

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

勇士爆冷輸馬刺暴露「明顯缺陷」　美記：小球陣容恐榨乾格林

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

高錦瑋扭傷倒地後砍追平三分　雲豹「拒絕被逆轉」本季首勝海神

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮　140家夥伴齊出席

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」大風　超市生鮮蔬果全搶空

百年靈閃電針致敬冠軍自行車手　測速儀一抹黃橘色純粹漂亮

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

大陸熱門新聞

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

快訊／奉陪到底！　大陸對美所有進口商品加徵125％關稅

晶片「一分鐘漲一次價」　陸廠囤貨潮「搶瘋了」

忍不了！陸多店家「對美顧客加104%服務費」

陸再控告美！就125%關稅向WTO追加訴訟　

美將對中國徵145%關稅　陸外交部：胡作非為！

川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴上說不要…

川普最大的誤判！中美走上「兩敗俱傷」之路

史雪燕主張「大陸人也是中華民國國民」　陸委會反駁

全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股

快訊／大陸及香港小額包裹慘了　美國再上調關稅至120％

菲國華人「鋼鐵大王」遭綁架撕票 每年回鄉數次捐款破億元

陸對進口晶片啟動原產地審核！　美國三類IC恐遭殃

上萬陸配沒交除籍證明　4類人可走替代方案

更多熱門

相關新聞

如颱風過境！北京將迎「極端大風」

如颱風過境！北京將迎「極端大風」

中國中央氣象台11日消息指出，4月11日至12日，受較強冷空氣影響，華北預計將出現歷史同期罕見的持續性強風，瞬時極端大風會達到12至13級，堪比颱風過境，南方將出現今年以來最強的風雹天氣。氣象專家馬學款指出，「北京近10年來，首次發布橙色大風預警。」

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」

北京植樹活動　中共軍委副主席何衛東缺席

北京植樹活動　中共軍委副主席何衛東缺席

解放軍對台軍演　陳玉珍：注意是否會由演轉戰

解放軍對台軍演　陳玉珍：注意是否會由演轉戰

陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼 數百座墳30公尺內「盡收眼底」

陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼 數百座墳30公尺內「盡收眼底」

關鍵字：

北京大風搶購

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面