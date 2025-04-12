橙色預警！北京現「14級大風」　居民嚇傻：吊燈都在晃

記者廖翊慈／綜合報導

中國北京氣象部門12日06時繼續發布，強風橙色預警、強對流天氣黃色預警、暴雪黃色預警和沙塵暴藍色預警，北京全市最大陣風風速出現在門頭溝高山玫瑰園（高山站）45.2公尺／秒（14級）。道路紅綠燈、路燈等皆出現晃動。

綜合陸媒報導，北京12日01至02時平原地區陣風8至11級，山區局地13級以上；平原地區最大陣風風速出現在昌平馬池，受上游沙塵輸送影響，伴隨沙塵天氣，PM10濃度上升。

▲北京週末出現極端大風。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，12日風力明顯增大，行走開始受阻，有些人站不住腳，車門需要兩個人合力才能打開。

不少北京居民表示，「即使關著窗戶，外頭的颳風聲相當刺耳，像尖叫聲」、「家裡的吊燈都在晃了」、「外面的腳踏車、柵欄都倒一片」、「還有路樹倒了」、「被吹醒了」、「真吵醒了…風嗚嗚的刮」、「外面空氣超髒，整個霧濛濛」。

▲大風預報圖。（圖／翻攝自微博，上同）

中央氣象台預計，4月12日08時至13日、華北地區多地大風橙色預警：預計，4月12日08時至13日，蒙古、黃淮等地有6～8級大風，陣風9～11級，其中，內蒙古中部、山西北部、河北北部、北京西部和北部山區等地局陣風可達12～13級。