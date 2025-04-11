如颱風過境！北京將迎「極端大風」　居民：週末絕不出門半步

▲北京將迎極端大風。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台11日消息指出，4月11日至12日，受較強冷空氣影響，華北預計將出現歷史同期罕見的持續性強風，瞬時極端大風會達到12至13級，堪比颱風過境，南方將出現今年以來最強的風雹天氣。氣象專家馬學款指出，「北京近10年來，首次發布橙色大風預警。」

綜合陸媒報導，歷史統計來看，北京南郊觀像台最大陣風紀錄是30公尺∕秒，11級（1972-07-19）；4月紀錄為25.2公尺／秒，10級（1974-04-27）。而城區大風紀錄中最極端的，是海淀出現的陣風紀錄34.5公尺／秒，12級（2023-06-17），4月陣風紀錄則普遍是10級。因此，如果這次北京城區出現10級陣風，也可能挑戰當地氣象站的4月大風紀錄。

馬學款說，12～13級陣風的破壞力比較強，可以吹倒直徑30cm左右的樹木、廣告牌、簡易搭建物、農業設施和一些交通設施，但這種強風往往最容易出現在山區的山口和城市裡兩棟高樓之間容易出現狹管效應的地方。

▲中國中央氣象台指出，此次大風堪比颱風過境。（圖／翻攝自微博）

中國天氣首席氣象分析師信欣表示，目前預報來看，北京城區出現12級超強大風的可能性較小，不過山區較高海拔地區可能出現12級以上陣風，平原及城區最大陣風可達10級。

不僅多路段交通停駛，還有部分學校停課。北京市教委要求，各級各類學校「應視情況及時調整週五放學時間」，師生週末非必要不外出，取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。

▲多名網友曬出，先前遇到10至12級風的狀況。（圖／翻攝自微博，上同）

馬學款說道，「造成大風的原因是，此前華北地區氣溫明顯上升，冷鋒前的升溫比較明顯，冷鋒後的勢力也比較強，氣壓梯度大就容易導致地面產生大風，春季氣溫總體趨勢是在逐漸回暖，但冷空氣仍然會比較活躍，每次冷空氣活動結束後，氣溫會出現快速的回升。」

中央氣象台發布，強風黃色和沙塵暴藍色預警，內蒙古東部和東北地區東部將出現暴雪。經綜合研判及應急會商，中國氣象局啟動Ⅲ級緊急應變。

相關話題「週六不出門」一度衝上微博熱搜總榜第一。不少人直呼，「身為北京居民，這週末絕對不會踏出門半步」、「建議強制放假」、「這週末非必要不出門」、「媽呀好可怕，不出門了，12級就是颱風了啊」。