影／10年罕見大風刮進北京！　垃圾桶從水泥地拔起、單車大樹路倒

記者任以芳／北京報導

北京近10年第一個大風橙色特報今（12）日持續警戒，石景山公安分局稍早緊急轉移安置15戶18名民眾，面對極端大風天氣，被經昨晚10日到今清晨市郊與市中心刮一夜大風，今天下午2點開始，大風更加明顯。《東森新媒體體ETtoday》記者也在北京市區見到許多路倒共享單車、民用電動車，從水泥地拔起的垃圾桶，以及頤和園附近路倒的大樹，還好不是往馬路方向被吹倒，虛驚一場。

▲ 北京十年來首次出現罕見大風 。（圖／記者任以芳攝）

北京市氣象台昨天預警，極端大風的天氣系統從西北向東南逐步推進，昨晚北京東城、海淀、石景山、豐台、朝陽出現7、8級陣風；20時至21時，全市最大風速出現在延慶區小海陀，為32.5米/秒的11級陣風；平原地區最大風速出現在通州富豪村。

昨天北京從晚間20時開始到今天清晨經歷第一場大風吹，根據事項台預警上午10時開始將開始第二波密集刮大。《東森新媒體ETtoday》記者今日在北京東城區、朝陽區、海淀區周邊環繞，最明顯變化就是大馬路邊共享單車少了許多，或是被緊密排靠再一起，以及移往周邊較小條馬路邊，防止大規模路倒，但沿途還是有不少零星共享單車被大風吹，包括一些民用電動車也倒地。

▼ 共享單車被風吹的東倒西歪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 急速超級陣風把北京路邊垃圾桶從水泥地裡拔起。（圖／記者任以芳攝）

最誇張還有北京路邊垃圾桶，底座連接水泥十分牢固，但少數在市區風切處、大型路口的垃圾桶經過一夜大風，竟然從水泥地拔起路倒，引起路人好奇拍照。

根據目前最新消息，石景山公安分局稍早緊急轉移安置15戶18名民眾。截至今12日11時00分，北京市園林部門累計出動巡查搶險人員20475人次，車輛2509台次，第一時間處置路倒樹木共402株。

▲北京昨天到今上午11時共有402顆大樹被風吹倒 。（圖／記者任以芳攝）

記者在北京海淀區頤和園附近遇到公園裡好幾顆大樹被吹倒，還好風吹方向與大馬路相反，一夜大風吹倒頤和園附近三、四顆大樹，北京園林部門人員一早派吊車協助，把樹幹、樹根全清走。另外，朝陽區也發現多顆路樹被吹倒，還好沒有傷到行人車輛。

▲刮大風，北京市民還是來拜北頂孃孃 。（圖／記者任以芳攝）

今天到明天北京所有公園、寺廟以及參訪景區也暫停開放，不少遊客一早前往頤和園、天壇等地都撲空。其中，北京鳥巢附近北頂孃孃廟也暫停開放，不少信眾帶著鮮花供品來參拜撲空，乾脆對寺廟大門膜拜，甚至有人特地祈禱跪拜。

歷史記載，北頂娘娘廟是明代皇家敕建的廟宇，北京五頂八廟中五頂之一。2004年8月27日，北京為了籌備08年奧運場館，選定北頂孃孃妙作為水立方選址，怎知當天動工，廟門剛拆，北京突然烏雲罩頂，平地吹起龍捲風，造成44名工人受傷，2名工人死亡，工地施工現場被夷為平地，北頂孃孃毫髮無傷。

最後，「無神論」的大陸官方寧可信其有，把水立方場館位移200多米，保留這座古老廟宇，參拜香客絡繹不絕，即使今日刮大風，還是有人出來拜北頂娘娘。

▲因為刮大風，北京市民提前儲糧，超市搶購一空。（圖／記者任以芳攝）

大部分北京市民昨天也把自家周邊超市搶購精光，響應政府「防大風、不出門」，準備在家過週末，導致許多大型連鎖超市供不應求，貨架全空，外賣生鮮蔬果也爆單。

目前北京政府也一再呼籲，已有13個區出現10級以上陣風，預計今日至下午是北風最強時段。大陸中央氣象台今6時繼續發佈大風橙色預警、強對流天氣黃色預警、暴雪黃色預警和沙塵暴藍色預警，一共四項預警，主要這刮大風對北京是來說10年來罕見極端天氣。

不北京受影響，中央氣象台預計，12日8時至13日8時，東北地區、江漢、江淮、江南北部、四川盆地等地有5到6級大風，內蒙古、西北地區東北部、華北、黃淮等地有6到8級大風，陣風9到11級，其中，內蒙古中部、山西北部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達12到13級。

▼ 北京十年來罕見刮大風城市即景。（圖／記者任以芳攝）