醫美意外致病患心肺停止昏迷　蔣萬安允公告違規診所

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（11日）赴議會備詢。國民黨台北市議員耿葳指出，3月間接獲陳情，有民眾醫美診所全身麻醉進行手臂抽脂手術，但診所未使用合格麻醉師，也無護理師協助觀察心肺狀況，導致病患術後心肺停止，昏迷指數一度只有三。對此，蔣萬安說，第一步會公布合法合規的醫美診所，第二步會依據醫事法等法律，公告有出狀況、違規的診所。

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



耿葳表示，3月9日傍晚接到民眾家屬陳情，醫美診所全身麻醉進行手臂抽脂手術的病患家屬來電，醫美診所因為沒有使用合格麻醉師，也無護理師協助觀察患者的心肺是否異常，導致病患手術後心肺停止，但離譜的是診所裡居然沒有AED自動體外心臟電擊去顫器，護理師還臨時跑到捷運站借用，當天患者送到台大醫院後嚴重到要氣切，昏迷指數只有三，家屬在3月25日一度要放棄治療進行拔管。

耿葳說，4月7日陪同病患家屬招開協調會時才發現，衛生局在每年例行督導考核基層醫療院所時根本沒有統計過醫美診所的家數，因為這涉及太廣，不管皮膚科、外科、牙科、整形外科、婦產科等等，都可以進行醫療美容跟微整形業務。

耿葳表示，網路搜尋醫美診所地址，大安區就高達近200多家，還有更多掛羊頭賣狗肉的不肖業者，執業登記與實際醫療範圍不同，而且醫美大多是自費療程，因為市場利潤高，使用非法的醫學材料或儀器進行醫學美容的醫療行為比比皆是，更多的是沒有專科的麻醉醫師或麻醉專科護理師在旁協助，導致醫療糾紛層出不窮。

耿葳進一步指出，醫美沒有人想過會是大手術，以為是要進去變漂亮，沒想到會葬送在手術台，但近半年來接到好幾起民眾陳情跟醫美診所的醫療糾紛，甚至還有累犯仍繼續執業的醫師，但只要醫療爭議調處和解、改名、更換營業地址重新開業就沒留下任何紀錄，甚至也不會被吊銷醫師資格。

對此，衛生局長黃建華表示，台北市對於有執行醫美業務的診所都有稽查，台北市有超過500家診所在執行醫美。對此，耿葳說，衛生局稱去年11月才開始丟表單統計是否有執行醫美，但經詢問，即便沒有全部調查完，但也應該有回填的數量，「沒有，你們沒有給我回填的數字，從頭到尾對醫美診所的掌握度是0，但傷害民眾性命權的事情不斷發生」。

耿葳要求，當務之急是否可先在衛生局或市府官網上公開「台北市核准施行特定美容醫學手術醫療機構」名冊，任何有涉及醫療疏失的醫美診所、被列管的診所，也應一併公布，詳載名稱、地址、列管原因。對此，蔣萬安說，第一步會公布合法合規的醫美診所，第二步會依據醫事法等法律，公告有出狀況、違規的診所。