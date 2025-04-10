施政報告對虐童案隻字未提　許淑華批蔣萬安：收回重寫

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（10日）赴議會施政報告並備詢。議員許淑華質疑，台北接連發生幼兒園狼師案、剴剴虐童案，但蔣萬安的施政報告卻對兒童安全隻字未提，「這份報告建議可以收回去」；她痛斥，蔣萬安應該好好交代保母制度與出養制度的處理，還給孩童一座安全成長的城市。

許淑華今表示，蔣萬安的施政報告，「這份報告我建議你可以收回去」，最起碼台北市所有孩童的安全隻字未提，一直以三寶爸為榮、說要照顧孩童，結果呢？剴剴案、幼兒園狼師案做了什麼？居然施政報告裡面一個字都沒有提。

許淑華說，這不只是台北市長必須負起的責任，更是身為大人的良心，「這一年多以來，台北市接連發生剴剴案、幼兒園狼師案。整座城市的家長都在等，等台北市政府給一個答案」。

「為什麼首善之都的市政團隊，可以一而再，再而三的發生這麼嚴重的疏失？」許淑華說，今天蔣萬安提出一份精美的施政報告，內容上萬字都在擦脂抹粉。

許淑華說，衛福部加強「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」修法已經在4月7日通過，預計5月底審議完成即公告上路，要求地方政府負起責任、負責把關出養機制。

許淑華表示，台北市身為連續爆發幼兒案件的城市，理應重視新制，向市民好好說明要如何把關，並且對新法規做出對應的改革，才能避免悲劇重演，「請問蔣萬安市長： 你把台北市的小孩當什麼？他們的命這麼不值嗎？」

許淑華要求，蔣市府不能再逃避，請立刻提出具體的保母審查、出養制度、兒童安全機制改革，還給孩童一座安全成長的城市。

對此，北市社會局回應，113年3月已率先全國之先發布「7+1兒童保護政策」，針對托育、出養、保母制度等多項關鍵環節，提出具體改革。114年起增訂「兒少安置輔導評估小組支持計畫」，並規劃於115年爭取安置機構專業人員加給補助，以穩定照護人力。

而針對出養機制，社會局也在113年9月指示業務單位，強化收出養相關工作人員教育訓練，已於113年辦理2場次，114年預計辦理與收出養服務有關訓練與研討共8場次。