灣聲樂團《台灣行腳》雲林起步　演繹台灣樂韻

▲民歌50周年紀念！灣聲樂團將於雲林文化觀光處表演廳共同回顧經典旋律。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

灣聲樂團於4月23日晚上7時在雲林表演廳演出2025《灣聲樂團 臺灣行腳》第十三季。灣聲樂團以其經典精湛的台灣樂曲及活潑導聆深受樂迷喜愛，今年是第三度來到雲林演出，而2025年臺灣行腳首站更選定雲林，並加開學生推廣音樂會4場次，大眾推廣1場次，總計舉行5場次精彩的音樂會。

「台灣行腳-來時路」是第13季的系列主題，灣聲樂團堅持演奏與台灣本土相關的音樂作品，並將台灣的音樂素材作為創作泉源。主題不僅象徵著對家鄉文化的熱愛與傳承，也希望透過音樂講述台灣的故事，傳遞獨特的文化視角。

▲灣聲樂團今年是第三度來到雲林演出，而2025年臺灣行腳首站更選定雲林，並加開學生推廣音樂會4場次。（圖／記者游瓊華翻攝）

在「來時路」的指引下，樂團不僅重溫歷程，也將展望未來的音樂創作。灣聲樂團的宗旨是「將古典音樂台灣化，將台灣音樂古典化」，以最真摯的情感呈現屬於台灣文化的音樂，希望透過這些演出，激勵年輕音樂家肩負起演奏臺灣作品的使命，並期盼有一天，台灣音樂能夠在國際舞台上成為主流。

雲林縣長張麗善表示，近年來，灣聲樂團致力於將台灣音樂推向更廣泛的觀眾，透過「台灣行腳」等公益演出，將古典音樂與台灣本土音樂結合，以親民且有趣的方式拉近與觀眾的距離。樂團也積極創作和錄製專輯，並連續三年入圍金曲獎最佳編曲獎，致力於將「古典音樂台灣化，台灣音樂古典化」，並推動台灣音樂的國際化。

文化觀光處長陳璧君表示，「台灣行腳」是灣聲樂團自發性公益演出，透過古典音樂詮釋耳熟能詳的樂曲，將音樂會變得平易近人。「來時路」系列行腳上、下午場次皆為學生專場，邀請地方千位學童進入場館欣賞演出，並透過互動環節增進與孩子們的連結；今年全新企劃與編導合作，音樂家以微劇場形式演奏與表演，串聯台灣故事與音樂，創造全新火花。此外，為慶祝民歌50周年，晚間場將呈現多首經典民歌曲目，邀請觀眾共同回顧黃金年代的音樂魅力。