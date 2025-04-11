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「橘子」許芷瑜遭列外逃通緝犯！　吳靜怡：陳佩琪怎不幫忙抱屈？

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵結京華城等案，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局也將許芷瑜列為外逃通緝犯名單，目前已啟動國際司法互助機制，呼籲民眾提供線索，成功檢舉者可獲發獎金。對此，政治評論員吳靜怡今（11日）表示，許芷瑜潛逃遭列國際通緝與百億賭王、洗錢大亨並列，柯文哲如果沒有犯罪，橘子幹嘛不回來？陳佩琪哭天喊地，怎麼不幫許芷瑜抱屈？陳佩琪的沉默與民眾黨的淡化策略，只會讓真相顯得更加刺眼。

吳靜怡發文表示，許芷瑜去年8月27日返台，才過兩天，凌晨4點10分就緊急訂票落跑，從松山飛日本，再轉澳洲，逃得不是快，是有備而來。根據媒體揭露，許芷瑜疑似使用無實名制「黑莓卡」與行動支付掩護行蹤，藏匿地點多變，目前疑持「過橋簽證」合法滯留澳洲，遲遲不返台。

許芷瑜為什麼不回來？吳靜怡表示，許芷瑜很清楚，一旦回台，金流會說話，證據會開口，逃亡不是單純的畏罪，而是為了保護某些不能曝光的真相。

吳靜怡指出，2024年10月25日，台北地檢署正式對她發布通緝，罪名包括《貪汙治罪條例》違背職務收賄、《政治獻金法》、公益侵占、背信等，這不只是違法，而是對國家司法體制的公然挑戰。許芷瑜的通緝有效期到2064年，與「百億賭王」林秉文、「黃金大亨」涂誠文、「鮑魚大亨」鍾文智同列國際通緝犯首頁，這種級別的逃犯身份，豈是一個民眾黨定義的「倒茶小妹」能解釋的？

吳靜怡再指，這位被民眾黨淡化成「倒茶小妹」的橘子許芷瑜，實際上是柯文哲最信任的祕書，恐怕是金流運作的中繼站，3月26日，柯文哲親自傳訊給許芷瑜「按照這一種用錢的速度，你那400萬恐怕要存好」，還提到要先用木可公司的選舉剩餘款去墊，這段對話暴露的是一個避開帳面的金錢運作網，而許芷瑜正是核心執行者。

談到關鍵證據，吳靜怡認為，來自一張從垃圾桶拼湊出的紙條，上面寫著「木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查、晶華→orange出國、金主」，從檢調資料看出這如同逃亡密令，如今卻見民眾黨上下集體裝傻。

吳靜怡說，最讓人無法接受的，不是橘子許芷瑜逃了，而是這麼關鍵的人物，民眾黨居然能厚著臉皮說成「幫忙端茶的員工」，試圖讓許獨自扛下柯文哲政治獻金與收賄案的所有爭議，甚至連柯文哲的太太陳佩琪也選擇裝聾作啞。

吳靜怡質疑，想問陳佩琪，當在網路上為丈夫柯文哲哭訴「司法迫害」的時候，知不知道這個「柯文哲最信任的橘子」，如今成了海外通緝犯？許芷瑜曾向男友透露，柯文哲家裡放過6000萬到3億元的現金，陳佩琪妳跟柯文哲吵架時難道沒印象？真的不記得家裡是否曾有過這座金山？還是選擇性失憶？

吳靜怡批評，更諷刺的是，許芷瑜還是柯文哲家的恩人杜聰明的外孫女，如今卻被通緝海外，難道「別人的孩子死不完」，只因為這次牽涉的是親信？陳佩琪，哭天喊地為柯文哲抱屈時，怎麼不為許芷瑜說一句話？整個柯文哲打造的政治神話恐怕瞬間崩塌，原因就是「貪」，柯文哲夫妻不要再怪任何人，自己的孩子現在還能國外留學吃美食，別人的孩子要被當國際罪犯被通緝。

最後，吳靜怡強調，陳佩琪的沉默與民眾黨的淡化策略，只會讓真相顯得更加刺眼，柯文哲讓許芷瑜經手這麼多筆金子，想讓妻子和兒子買了商辦和豪宅大房子，結果變成外逃通緝犯的是橘子。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）

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