94歲阿公開「瑞典坦克」衝進停車場　買完高雄超夯燒餅就出事

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興區七賢一路和復興路口今（11）日清晨7時許發生一起車禍，劉姓駕駛（94歲）有「瑞典坦克」之稱的VOLVO轎車，疑似闖紅燈車害一名周姓老翁（70歲）急煞摔車後，在下一個路口高速撞進路邊的停車場，波及停在場內的兩台汽車，車禍導致劉男和坐在車上的許姓妻子（84歲）受傷，兩人均送往醫院治療，意識均清楚無大礙，據了解，劉男夫妻是開車外出購買知名的「興隆居」燒餅當早餐，返家途中釀禍，但詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼一輛VOLVO轎車撞進停車場，波及2車，2人受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，家住苓雅區的劉姓老翁今天清晨開著VOLVO轎車外出，到新興區知名早餐店買燒餅當早餐，準備返家時，先在復興、六合路口闖紅燈，險些撞上周姓老翁的機車，害周翁嚇壞摔車，但劉翁沒有停車反而離開現場，沒想到下個路口就撞進停車場再撞毀2輛汽車，夫妻也受傷送醫。

劉翁表示，他沒有看到紅燈，也沒發現害周翁摔車，所以才沒停車，警方對他酒測，沒有酒精反應，訊後依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌查辦。

據了解，劉姓老翁買的燒餅是高雄知名早餐店「興隆居」的夯品，每天都吸引大批民眾排隊搶購，員警也認為老翁夫婦是「內行人」。

警方表示，目前針對高齡駕駛者的規定，是高齡駕駛人有受違規記點或吊扣駕照者，才需要有限制，審查方式除體檢合格外，還需通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，方可換發有效期間3年的汽（機）車駕照，這部分劉並未違規。