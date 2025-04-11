管中閔愛店「北市50年燒餅店」下月底暫停營業　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

位於台北市中正區杭州南路二段的50年老店張吳記麵餅舖，近日宣布因原店址將在5月底前拆除，到時將暫停營業，目前正在尋找新店址中。張吳記麵餅舖主打道地上海厚燒餅，還被台大前校長管中閔列為「最喜歡（沒有之一）的燒餅店」，店家下個月底將暫時熄燈的消息傳開後，讓許多老饕感到很不捨。

▲張吳記麵餅舖5月底將暫停營業。（圖／翻攝自Google地圖）

張吳記麵餅舖開張至今已飄香50多年，主打道地上海厚燒餅，是不少老饕的口袋名單美食。不過，店家近日在店門口掛上紅布條，表示因為原店址將在5月底前拆除，到時候會暫停營業，目前還在尋找新店址中，後續消息請關注店家臉書。

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張吳記麵餅舖在Google評論擁有4.2顆星、696則評論，大多數都是正面評價。台大前校長管中閔2023年10月還在個人臉書公開表示，張吳記麵餅舖是他最喜歡（沒有之一）也吃了許多年的燒餅店，黃橋燒餅與蟹殼黃都好吃，吃完甚至一度留下來協助製作，並與老闆合照。

如今張吳記麵餅舖面臨拆遷，新店址尚未公布，讓不少老饕感到很不捨，同時也很好奇店家會搬到哪裡繼續營業，就連知名作家張哲生也在8日前往該店打卡，希望店家能順利找到新店面。