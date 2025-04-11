綠營喬好何欣純選台中？　本人親回應：有準備參選、也有信心被提名

▲蔡其昌、何欣純。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

針對2026九合一選舉，民進黨內的立委何欣純、蔡其昌皆被視為可能參選台中市長的人選，近日更傳出「蘇嘉全已經搞定黨內，確定何欣純參選」。對此，何欣純今（11日）回應，只是單純的餐會，其實就是聊天，自己也很大方的說，她是有在準備就是參選台中市長、認真勤跑基層，也有信心被提名。她強調，自己跟蔡其昌之間沒有所謂的「瑜亮情節或是競爭關係」，他們兩人有默契，就是一定要團結。

根據《菱傳媒》近日報導指出，蘇嘉全日前和台中綠營各派系的要角私下會面，並達成推何欣純參選2026台中市長的共識，甚至有黨務系統人士表示，何欣純已經獲得總統賴清德支持並「喬好了」，預計在7月就會正式宣布。

對此，何欣純於節目《POP撞新聞》回應，蘇嘉全來台中，國策顧問、民間好友就會一起吃飯，真的只是單純的餐會，大家也都很關心台中，所以當然一定會討論到市長、討論到選舉，也會討論到台中市最近發生的這些問題，應該怎麼樣幫忙解決，其實就是聊天而已。

何欣純表示，所以其實媒體第一時間問她這件事時，自己也沒有避諱，有就是有，但是她跟蔡其昌委員真的是好朋友，他們從過去到現在，一直都是碰到事情都會互相討論，他們也都會互相支持，蔡其昌上次選市長，自己也是全力支持。

何欣純強調，所以自己跟蔡其昌之間沒有外界所謂的「瑜亮情節或是競爭關係」，被問到會不會擔心大家因為棒球的關注，後來民調還是希望蔡其昌選？她直言，不會，自己覺得以兩個人的交情、還有台中人的性格文化，他們是互相理解，甚至可以是互相拉抬，蔡其昌民調越高或者支持度越高，對台中跟台灣都是好事。

何欣純說，「他們兩人有默契，就是一定要團結，自己也很大方的說，我是有在準備就是要參選台中市長，那我也認真的在勤跑基層，所以自己都在跑、都在準備，去聽取民意，了解地方需要什麼樣的建設」。

何欣純再說，自己是海線媳婦、蔡其昌是海線兒子，其實他們兩人合作，可以讓台中大海線地區更進步更發展，其實他們方方面面都有在討論，也因為蔡其昌選過市長，針對過往提出的政見，或者是之前有什麼樣的地方意見討論，可以一起共同努力爭取。

主持人黃暐瀚追問「現在黨內有到已經確定是妳選、蔡其昌不選的程度嗎」？何欣純坦言，這個尊重中央黨部，因為黨部有黨部的提名機制，但是自己在準備是事實，也有信心被提名。

針對最後對手會是誰？何欣純說，大家來看不是最清楚嗎？目前國民黨看得出來就是江啟臣副院長跟楊瓊瓔委員，兩個人跑得最勤，自己講過一句話「民意最大」，其實自己面對的是自己跟所有台中市的選民，不論最後是面對誰，大家都一樣，只要是台中市民意屬意誰，那他們只能夠聽從民意，做最好的準備、讓最多的台中市民認同，自己覺得這才是重點。