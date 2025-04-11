曝點名蔡英文赴美談判原因 　何欣純：沒有政治意涵、也沒那麼想

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普日前對台祭出32％關稅，過往相當「挺賴」的民進黨立委何欣純7日卻公開點名由前總統蔡英文或副總統蕭美琴赴美談判，引起熱議。對此，何欣純今（11日）說明自己為何點名蔡英文，她表示，自己很單純，沒有任何政治的意涵、也沒有那麼想，只是地方產業界第一時間想到「一定要找一個對美國了解的人」，所以只是單純的民間第一線的反應而已。

何欣純於節目《POP撞新聞》談到點名前總統蔡英文，她表示，應該這樣說，事實上，地方產業界，包括一些民間好朋友，第一時間大家很擔心，會開始想誰是最好的談判代表，也有很多建議，而自己建議的是「副總統蕭美琴跟前總統蔡英文」

何欣純表示，自己必須坦白講，還是有地方、產業界的朋友跟她講「你可不可以請蔡英文總統或是蕭美琴副總統談判」，因為產業界他們的印象裡面，當然比較不知道背後深層的政治意義，第一時間只覺得這個很重要、這個關係到身家財產性命，一定要找一個最了解美國的人，所以他們會想說「找最了解美國的人去談判」，才會出現這樣的聲音。

主持人黃暐瀚追問「外界質疑是否是幫蔡總統放風向等說法，所以妳為何會點名」？何欣純直言，自己就很單純，跟一開始講的一樣，沒有任何政治的意涵、也沒有那麼想，就是地方產業界第一時間想到「一定要找一個對美國了解的人、厲害的人、專業的人」，而大家印象還停留在副總統蕭美琴、前總統蔡英文，所以只是單純的民間第一線、第一時間的反應而已。

何欣純強調，「當然我們總統賴清德，這幾天來的努力，也看到一個非常正向的一個回應，川普說台灣就10%關稅，還可以有90天的觀察，這90天這麼的重要，那賴總統跟卓院長事實上也交付了很多任務、派了很多代表去美國談判，所以我相信各方的努力都是必要的，邀約各方的專業人士共赴談判現場，我也認為是重要的」。

針對蔡英文後續回應「對執政團隊有信心」，何欣純認為，蔡英文也是執政團隊的一員，雖然已經卸任了，但蔡英文還是很關心，但也謹守分際，自己覺得可以理解。

▼總統賴清德與前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）