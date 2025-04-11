綠舉議事錄打大紅叉批「無效會議」！　韓國瑜搬規則：並無不妥

▲民進黨抗議議事錄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院上月25日將「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投案逕付二讀，民進黨立院黨團認為，當時已超過開會時間，屬無效會議。立法院會今（11日）確認3月25日院會議事錄，但綠委不滿，手持當天議事錄，並以粗體紅筆畫上大叉，表達訴求。不過，立法院長韓國瑜裁示，「本席依規定進行後續討論，並無不妥……因此，第三會期第六次會議議事錄，並無民進黨黨團所指出之錯誤情事。」後續也經表決通過當日議事錄。

針對3月25日院會議事錄，綠營認為會議無效，多次發動杯葛，導致議事空轉。今日院會雖如期召開，但一開始，綠委便在主席台前擺放一張超大版3月25日院會議事錄，中間畫上巨大的紅色叉叉；同時每位民進黨立委手中也持有當日議事錄，表達抗議。

開會後，針對民進黨團反對3月25日院會議事錄，韓國瑜指出，「依本院議事規則第22條，應延長至25日排定質詢委員質詢為止，本席依規定，進行後續討論事宜，並無不妥，另外，議事錄是根據會議實際之進行結果而記錄，並由立法院公報，可互相應證，因此第三會期第六次議事錄，並無民進黨黨團所指出錯誤之情事。因此，第三會期第六次會議議事錄，確定」。

對於議事錄確認，民進黨團提案「反對主席宣告議事錄確定」，不過經過表決後，贊成主席宣布議事錄有60位，反對主席宣布議事錄有50位，贊成者多數，韓國瑜宣告議事錄通過。民進黨提案不敵藍白人數優勢，遭否決。綠委則在台下不滿拍桌怒吼「民主殺手韓國瑜」。



