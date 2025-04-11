下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

▲下波鋒面周六接近，周六晚間到周日清晨降雨明顯且劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面通過，今天(11日)降雨趨緩，今明兩天留意午後雷陣雨，下波鋒面周六下午殺到，明晚到周日清晨將有劇烈降雨，各地有降雨機會，中部以北有局部陣雨或雷雨；周日東北季風接力，北台灣氣溫降溫6到8度，低溫再探16度，下周天氣穩定。

中央氣象署預報員朱美霖表示，隨著鋒面通過，今天降雨已經趨緩，不過今明兩天中午後有局部午後雷陣雨，下波明顯天氣轉變落在周六，下道鋒面接近，周六下半天帶來影響，降雨變得明顯且劇烈，要留意鋒面通過的不穩定天氣帶來短延時強降雨、雷擊和強陣風。

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未來一周天氣變化上，朱美霖說明，今天大致為穩定天氣，隨下波鋒面接近，明天下半天到周日清晨降雨明顯，隨鋒面通過後，周日受後方高壓帶來涼冷空氣影響，氣溫將下降，早晚偏涼，下周天氣穩定。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，朱美霖指出，今天上午到中午各山區有午後陣雨發展，花東有不定時降雨，下午到晚間則有午後雷陣雨發展，中部以北、各地山區容易有降雨，晚間午後雷陣雨在北台灣仍有降雨機率，明天清晨降雨趨緩。

後續降雨分布上，朱美霖表示，周六鋒面接近，為天氣逐漸轉變過程，上半天多雲到晴，晴朗高溫且降雨零星，不過周六下午開始到周日清晨，降雨將越來越明顯，其中周六晚間到周日清晨降雨最劇烈，中部以北有局部大雨和劇烈天氣，也有局部短暫陣雨或雷雨，周日白天水氣減少，剩花東、各地山區有降雨，下周一後降雨更緩和。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周氣溫，朱美霖分析，鋒面還沒影響前，今明兩天暖熱，西半部各地約30度以上，東南部明天可到30到33度，明天西南風偏強，西半部要留意明顯高溫，台東有焚風影響，局部高溫約36度。

朱美霖指出，周日東北季風影響，整體氣溫下降，北台灣降幅約6到8度，其他各地早晚比較涼，周日北台灣約16度，其他地區17到19度，氣溫轉涼，後續東北季風減弱，氣溫回升，下周天氣穩定、日夜溫差大。