明天降雨空檔「高溫飆30度」　周六雷雨再襲

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天雨勢逐漸趨緩，為鋒面間的空檔，西半部高溫可達30、31度，東半部也有27度。周六另一波鋒面通過，降雨範圍更廣，且北部降雨時間較長，各地都有短暫陣雨或雷雨機率。周日受東北季風影響轉涼，下周一至周四各地幾乎都是溫暖好天氣，但受輻射冷卻影響，周一日夜溫差可達10度。

林定宜指出，今晚到明天雨勢逐漸趨緩，環境轉東南風偏南風，僅花東地區不定時有局部短暫雨、北部地區零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後熱對流作用，中部以北及各地山區有局部短暫陣雨。溫度方面，西半部高溫可達30、31度，東半部27度，低溫普遍為19至22度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，周六另一波鋒面通過，預計影響到周日清晨，降雨範圍更廣，有短延時強降雨機率，北部降雨時間較長，可能有陣雨或雷雨，中部以北則有局部大雨，中部、東北地區及南部山區也有短暫陣雨或雷雨。周日白天鋒面通過，隨即東北季風增強，各地轉涼，但降雨趨緩，僅剩迎風面東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，下周一起東北季風減弱，明顯回溫，但清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差可達10度，好天氣預計維持到周四，各地都是晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，他表示，下周都是穩定溫暖天氣，周六在鋒面影響前，東南部地區可能有焚風；周日東北季風影響，感受最涼，北部約17至24度，中部18至24度，南部21至26度，東部18至21度。下周一清晨輻射冷卻影響，北部及中部低溫僅16度、南部19度、東部17度，但西半部白天可達近30度或以上高溫，東半部約25至27度。

另外，他也說，金馬地區周六上午前，及明天清晨西半部有局部霧或低雲，可能影響能見度，提醒有交通需求民眾留意。