明晚鋒面雷雨通過　下週「晴熱如夏」飆到35℃

▲今(11)日至明(12)日下午各地區高溫回升至31度以上。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(11)日至明(12)日下午各地區高溫回升至31度以上，明晚至下週(13)日清晨鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨。下週一至週三各地白天「晴熱如夏」，高溫達35度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(11)日至明(12)日下午、多雲時晴、西半部晨易起霧，各地區高溫回升至31度以上、暖熱的天氣；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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今日各地區氣溫為：北部15至31度、中部18至32度、南部18至34度、東部18至32度。

▲下週(13)日2時地面氣壓及前6小時累積降水模擬圖(左圖)顯示，台灣附近有明顯降水。同時的閃電密度(前6小時累加)模擬圖(右圖)則顯示，海峽中部沿海有雷雨發生，並有移入陸地的機率。（圖／洩天機教室）

明晚至下週(13)日清晨(前後約半天)、鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，氣溫下降。下週日白天起天氣好轉，「雨過天青」。

下週一至週三(14至16日)移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」(高溫升至32度以上、南部更達35度)，早晚因輻射冷卻、明顯偏冷，日夜溫差大(超過15度)；相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，也應注意。下週四、五(17、18日)高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧；下週五、山區午後有局部陣雨的機率。

下週六(19日)另一波鋒面快速掠過，有局部陣雨或雷雨的機率，下下週(20)日鋒面遠離，天氣好轉。