好天氣僅1天！鋒面、東北季風接力　越晚越濕週末變涼

▲今天高溫30度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天的好天氣，週末又要變天。下一波鋒面接近，今天越晚水氣越多，中部以北有大雨發生機率，溫度也會轉涼。

根據中央氣象署資料顯示，今天（11日）環境轉為偏南風，降雨減少，不過水氣仍多，迎風面花、東地區整日不定時有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，不過北部地區清晨可能有零星降雨，而午後因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，隨著下一波鋒面接近，越晚水氣越多，降雨機率增加。

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氣溫方面，白天高溫回升，預估西半部可達30、31度，東半部為27度，感受溫暖悶熱，而各地低溫普遍為19-21度；離島澎湖全天23-27度、金門19-25度、馬祖18-23度。

4/12(六)至4/13(日)清晨鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，北部地區有陣雨或雷雨，中部、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫：北部17-30度，中部18-32度，南部21-31度，東北部16-28度，花蓮18-27度，台東19-33度；澎湖20-28度，金門17-26度，馬祖16-24度。

▲雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象署）

4/13(日)白天鋒面過之後，東北季風隨即影響，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局多雲到晴。

氣溫：北部17-24度，中部18-24度，南部21-26度，東北部16-22度，花蓮18-21度，台東19-24度；澎湖20-23度，金門17-23度，馬祖16-22度。

4/14(一) 起東北季風減弱，白天起氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地偏涼，日夜溫差大；4/14(一)至4/17(四)各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部16-30度，中部15-30度，南部18-31度，東北部17-26度，花蓮17-26度，台東19-27度；澎湖21-27度，金門16-27度，馬祖17-25度。

4/18各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；4/19、4/20台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。