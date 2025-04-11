運鈔車遭搶！歹徒逃亡「鈔票撒滿地」　村民瘋搶畫面曝光

▲村民紛紛衝上前去，撿拾歹徒留下的滿地紙鈔。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞發生「運鈔車劫案」，歹徒犯案之後，逃亡到一座小村莊，準備換車逃逸，在銷毀作案車輛時，卻讓大量鈔票撒了滿地。居民見狀，紛紛衝上前去撿拾，過程都被鏡頭拍下。

本案10日發生在哥倫比亞北部里奧阿查（Riohacha ）的「海軍上將帕迪拉機場」（Almirante Padilla International Airport），工作人員圍繞一輛裝甲車，正把一袋袋鈔票搬到飛機上，未料卻遭洗劫。

至少12名歹徒分乘2台廂型車，一邊開槍掃射，一邊衝到停機坪上。他們與警衛激烈交火之後，成功帶著大量鈔票，駕車撞破圍籬，駛上貫穿北海岸的90號高速公路逃逸，甚至在停機坪灑油，試圖甩掉追趕的警察。

根據畫面，歹徒稍後抵達一座村莊，準備偷另一輛車，繼續逃逸。他們離開前，放火把作案廂型車燒了，還將其中一袋鈔票留在現場，疑似是為了誤導警方辦案。不過，隨著白花花的紙鈔撒滿地，居民紛紛衝上去撿拾，甚至有人在燃燒後的灰燼裡不斷翻找，希望找到依然完整的紙鈔。

Un grupo de entre seis y ocho hombres armados asaltó un camión de valores en el aeropuerto de Riohacha, al norte de Colombia, justo antes de que un avión de Latam despegara hacia Bogotá.



Los delincuentes irrumpieron en la pista disparando al aire para detener el vuelo, aunque… pic.twitter.com/pj4mAPnI8T — Noticiero El Salvador ???????? (@NoticieroSLV) April 10, 2025

這場武裝搶劫導致機場暫停營運數小時，當時航廈內、附近飛機上都有很多乘客，人們目睹案發過程，全都嚇得驚慌失措。一名來自古巴的旅客回憶，「他們抵達時正在開槍，乘客們紛紛趴倒在地，那裡還有嬰兒。」

當地媒體引述警方說法報導，歹徒趁著一名警衛暫離崗位時，駕車闖破機場大門，至少偷走24袋現金，但具體金額尚不明確。當局目前僅追回其中4袋鈔票，並且逮捕2名嫌疑人，全案仍在調查中。