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社會 社會焦點 保障人權

台中男年節前搶老婦3.3萬！　警逮到人了

記者許權毅、張靖榕／台中報導

農曆連假第一天台中市傳出搶案，台中市中區25日晚間發生一起包包搶奪案件，68歲蕭女於ATM領取2萬現金後，隨即遭一名男子搶奪。警方接獲報案後迅速成立專案小組，迅速鎖定犯嫌並於今（26日）將29歲曾男逮捕到案。

根據警方調查，案發於25日18時許，地點位於台中台灣大道與平等街路口的台灣銀行健行分行。蕭女剛領完錢便遭30歲曾男搶奪包包，包內財物損失總價約新台幣3萬3000元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市中區台灣銀行健行分行ATM有民眾今晚領錢遭搶，圖為搶包包犯嫌。（圖／民眾提供）

案發後，警方立即組成專案小組並調閱案發周邊監視器並進行深入分析，快速鎖定了曾嫌。經檢察官核發拘票後，專案小組迅速展開行動，於高鐵桃園站成功將曾嫌拘提到案。

警方指出，全案已完成初步偵訊，曾嫌依搶奪罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市第一分局分局長尤啟南表示，年節期間是民眾舉家團圓的重要時刻，警方更肩負保障市民生命財產安全的責任，「治安有我在、民眾心安在」，分局團隊全力以赴，以最快速度破案安定民心，讓市民朋友過好年。同時再次呼籲不法分子勿心存僥倖，警方對於任何犯罪行為絕不寬貸，將以高效行動打擊犯罪，確保社會治安穩定。

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