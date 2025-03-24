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台中8嫌持空氣槍闖宿舍！6分鐘搶14萬KTV分贓　7收押1交保

▲▼台中8嫌持空氣槍闖宿舍搶14萬！6分鐘得手KTV分贓全落網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中有8嫌（左上）15日持空氣槍入室討債搶走14萬。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市大里區15日凌晨發生一起搶案，8名犯嫌疑似不滿友人欠債，前往5名越南籍男子租屋處搶劫，且現場持2把空氣槍威嚇，6分鐘內搶走14萬元，眾人再到一處KTV分贓。警方全力追捕後，22日將一名台籍共犯逮捕到案，7嫌收押、1交保。

霧峰警分局追查，該案兩派人馬疑似有債務糾紛，越南籍主嫌黎男夥同5同鄉、2台籍共犯持空氣槍闖入被害人梁男租屋處。當時凌晨2時許，被害人都在房內吃宵夜聊天，被突如其來聲響嚇到，隨即遭控制，並且交出身上財物，8名犯嫌隨即往搭乘白牌車落跑。

▲▼台中8嫌持空氣槍闖宿舍搶14萬！6分鐘得手KTV分贓全落網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼眾人犯案後，跑到南投一間KTV分贓。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中8嫌持空氣槍闖宿舍搶14萬！6分鐘得手KTV分贓全落網。（圖／記者許權毅翻攝）

眾人逃逸後，在一間南投南崗工業區附近一間KTV內，將搶得14萬元分贓。警方在同日晚間23時許，將7名犯嫌逮捕到案，有一名台籍共犯在逃，22日晚間，才被警方查獲到案。查扣14萬贓款以及2把空氣槍，經鑑定並無殺傷力，全案警詢後，依加重強盜罪送辦，7人收押、1人交保。

霧峰分局呼籲遇到任何犯罪或可疑情況時，應保持冷靜並儘量記住嫌犯的外貌特徵、逃逸路線及作案工具等細節，並立即報警求助，警方將會第一時間調查並積極處理案件，保障市民的生命財產安全。

▲▼台中8嫌持空氣槍闖宿舍搶14萬！6分鐘得手KTV分贓全落網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方22日將全數犯嫌逮捕到案。（圖／記者許權毅翻攝）

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