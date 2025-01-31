現世報！他飛車搶劫「惹到武林高手」　下秒遭奪槍反殺

▲里貝羅「奪槍」之後連開多槍，當街射殺劫匪。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅一名16歲少年與同夥騎車搶劫，原本以為順利得逞，卻遭受害者「奪槍」開火、身中多槍，緊急送醫之後，依然不治身亡，上述過程都被監視器拍下。

根據監視器畫面，受害者里貝羅（Otávio Ribeiro）跟友人告別之後，獨自走在人行道上。面對騎車而來、舉槍威脅的搶匪，他一開始假裝配合，乖乖把錢包和手機交出去，下秒卻猛然撲上去，撞倒2名搶匪與機車，同時奪走手槍。

▼影片0:11秒處開始，里貝羅遭到搶劫。

Vítima “rouba” arma de ladrão e mata ele a tiros em Guarulhos. Assaltante era menor de idade, CPF cancelado com sucesso, menos 1 pra roubar celular pra tomar uma cervejinha pic.twitter.com/6dbCn1SZBz — FREITAS VILMA ???????????????????????? (@VFreitas971) August 6, 2024

接下來，里貝羅朝著16歲少年連開數槍，直到對方倒地不起，而另一名同夥見狀，則是火速騎車逃逸。

都市報（Metropoles）報導，36歲里貝羅很快就向警方自首，他供稱下班途中被搶，在交出錢包跟手機之後，注意到其中一名歹徒分心，於是決定趁機奪槍自衛。此外，里貝羅也交出了當時奪來的武器，一把0.32口徑左輪手槍。

里貝羅目前已經被移送調查，而警方也仍在追查16歲搶匪的