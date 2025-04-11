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籌車禍賠償金！他半小時白嫖2小模　搶錢還無套內射...重判15年

▲桃園市徐姓男子前年5月與友人在楊梅區某KTV歡唱，酒醉後堅持騎車載女性友人赴車站，途中乘機在路邊欲搶吻還意圖硬上遭拒，痛打女子一頓後仍指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名朱姓男子在網路論壇尋找從事性交易的女子，對其行搶並性侵，遭法院判處15年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者潘鳳威／高雄報導

朱姓男子去年無照駕駛與人發生車禍肇逃，朱為籌措賠償金竟動起歹念，在知名論壇上假藉性交易之名，約出2名女子後持刀行搶還性侵，其中一人佯稱懷孕才逃過一劫。高雄地院認為其犯罪行為重大，審理後依強盜而強制性交罪、強盜而強制性交未遂罪，判處朱男有期徒刑15年。

判決書指出，朱男為了籌措賠償金，透過知名網路論壇找尋從事性交易的女子小如(化名)見面，小如不疑有他，兩人於2024年11月21日晚間10時許在高雄某旅館交易。小如進入房間不久，朱男便持美工刀脅迫小如交出財物，小如害怕不敢違抗。朱男隨即搜刮小如身上的8000元並取走她的手機，朱男還想「白嫖」小如，脅迫小如褪去衣褲，直到小如苦苦哀求並說自己懷有身孕，朱男才放她離去。

朱男食髓知味，半小時後又在論壇上找了另一名女子小萱(化名)想如法炮製，小萱到場後被朱男以同樣手法控制，並被搶走1萬3000元，朱隨後性侵小萱，還沒戴保險套內射。

兩名受害女子報警後，警方立即調閱監視器並鎖定作案車輛，於隔日清晨於台南市龍崎區將朱男逮捕，並在其車中起獲作案刀具與不法所得。

高雄地院法官審理後認為，朱男過往有多次竊盜、強盜前科，曾入獄服刑7年多，直到2021年11月才假釋出獄，出獄後仍不知悔改，此次竟對從事性工作等弱勢者行搶施暴，手段極為卑劣，且對社會危害甚鉅。依強盜而強制性交罪，判處朱男有期徒刑15年，全案仍可上訴。

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