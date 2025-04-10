性侵猥褻幼童重判28年8月！「惡魔教保員」毛畯珅今開接押庭

▲毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多達45名女童，二審判處28年8月。（資料照／記者黃哲民攝）



記者吳銘峯、黃資真／台北報導

北市某幼兒園長之子毛畯珅涉嫌在擔任教保員的2年來，對6名幼童性侵、猥褻，更持有600多部被害人的性影像，二審加重判處28年8月，另案則是同樣對39名幼童進行加重強制性交或猥褻並拍攝性影像，全案仍在審理中；而毛從案件爆發後被羈押至今，因原案上訴三審，今(10日)高院召開接押庭後，結果將擇日公布。

出身幼教世家的毛男年約30歲，社工系畢業，2021年9月退伍後到洪姓母親經營的「培諾米達幼兒園」擔任教保員，別名「ADY哥哥」。然而毛男工作不到1年，2022年7月間就出現他疑似侵犯兒童的傳言，但苦無證據，直到2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理，全案因此爆發。

一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下224個罪名，一審總計判處刑度1252年，應執行有期徒刑28年。案件上訴第二審，高等法撤銷改判，將毛男加重判有期徒刑28年8月。可上訴。

然而，檢警持續根據搜扣到的多達600部幼童性影像，反覆勘驗比對，查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵，另有306部影像是毛畯坤在餐廳、商場、公園偷拍幼童裙底風光等私密影像，還有幼童在園內更衣的畫面，去年10月再度起訴毛男，目前全案正在審理中。