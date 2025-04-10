女房客「吃室友泡麵」昏迷遭性侵！DNA檢驗成關鍵鐵證

▲台北一名女子吃了室友給的泡麵，卻因此遭到性侵、陷入昏迷。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名游姓男子在外租房居住，沒想到他看上了女鄰居小美（化名），竟在泡麵裡摻了第三級毒品氟硝西泮（FM2），將小美迷暈後動手性侵逞慾。士林地院一審判游男8年有期徒刑，高院審理後駁回游男的上訴。

根據判決書內容，游男與小美是一處分租雅房的鄰居，2024年2月上午9點左右，他在廚房煮泡麵，看見鄰居小美以後，便開口要求對方一起吃。

當天小美已經吃過早餐，因此拒絕了這項提議，沒想到游男仍舊不死心，三番兩次要求。小美迫於無奈之下，只能答應了下來，沒想到吃下泡麵以後，竟成了噩夢一場。

小美吃了泡麵以後，隨即開始出現渾身無力的情況，游男不斷開口詢問「吃完沒」，接著便將身體虛弱、無法反抗的小美拉進房間，將房門反鎖以後，無視小美的拒絕，動手性侵逞慾。

▲台北一名女子吃了室友給的泡麵，卻因此遭到性侵、陷入昏迷。（示意圖／記者黃克翔攝）



遭到侵犯以後，小美被游男趕出房門，當時因為精神狀態不佳，只能回到房間、反鎖房門後開始昏睡，接著便昏迷不醒，直到隔天才在男友的陪同及朋友的建議下，前往醫院驗傷。

經過檢驗以後，小美全身多處驗出了游男的DNA，私密處深處也有檢驗出游男的DNA，尿液中還驗出了毒品的成分。游男則對此辯稱，當天2人分食泡麵以後，他先到廁所吸食毒品，接著又跟小美一起看成人影片，小美也心甘情願替他口交，但並沒有發生性行為，私密處深處所驗出的DNA，可能是小美用他的精液自行抹上的。

不過，由於游男供詞反覆，士林地院法官審理後，並不採信他的說法，衡量全案的情況後，最終依藥劑犯強制性交罪，判處8年有期徒刑。根據《聯合新聞網》報導，游男對此不服，提起上訴，不過被高院駁回。