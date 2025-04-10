大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮！萬人齊喊：進喔、進喔

▲大甲鎮瀾宮媽祖駐駕奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖進香繞境今(10日)進入第6天，上午沿著雲林西螺進入彰化縣，一路北上，沿路行經溪州、田中、埤頭等地，於晚上7點10分進入奠安宮駐駕，超過12000名信眾跟隨，萬人穿巷擠爆奠安宮，警方出動機動部隊維安、北斗警分局動員民防及警力約250人，過程一切平和順利，預計11日凌晨1點10分起轎。

媽祖鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長、與北斗鎮長扶轎沿著宮前街一路進入奠安宮內，與東螺媽上演雙媽會，跟隨在鑾轎後方的信眾，紛紛打開手機拍攝，跟著廟方大聲高喊「進喔、進喔」，北斗鎮變成不夜城，非常熱鬧。

顏清標受訪時表示．媽祖很會選日子，遇到清明4天連假，今年隨香信眾比去年多，北斗鎮民非常熱情，感謝善信大德沿途都設有點心站，晚上有風吹來，非常舒服，讓這一趟進香活動大家都能走出健康。

廟前由北斗奠安宮鑾轎開放民眾鑽轎腳，而大甲鎮瀾宮鑾轎則敬茶，排隊人龍超過100公尺遠，於子時1點10分起駕。廟旁的台彩店家，也因為大甲媽繞境，購買彩券的人潮絡繹不絕，闆娘也開心的贈送每位顧客一份壓轎金，祝福大家生體健康平安順利，財運滾滾來。

▲彰化縣警局機動部隊由訓練科長林世明帶隊在場維安。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者唐詠絮攝）

▲奠安宮前信眾滿滿。

▲▼奠安宮旁台彩店家，送顧客壓轎金，生意超好。



