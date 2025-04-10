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淫狼大白天推懷孕6月婦摔水溝「拿菜刀逼性侵」　重判6年8月

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子受辱示意圖。（圖，非本案當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄張姓男子（60歲）去年7月間搭公車時見到一名懷有6個月身孕的孕婦，竟色心大起，跟著女子下車後，一路尾隨到某處偏僻橋下，趁機將孕婦推倒摔進水溝，並拿出菜刀脅迫孕婦性侵得逞，過程中路人經過發現制止，並報警逮捕張男，法院審理後，依攜帶兇器強制性交罪，重判張男有期徒刑6年8月。

判決指出，張男和這名孕婦並不相識，去年7月10日下午14時許，張男在公車上見到她，就鎖定為作案目標，張男跟著婦人在大樹區一處公車站下車後，就一路尾隨，孕婦雖察覺有異，想要擺脫卻沒有成功。

當兩人走到一處偏僻橋下時，張男突然將孕婦推倒摔進水溝，並隨即掏出隨身攜帶的菜刀，抵住她頸部強壓在地上，並脫下孕婦衣褲指侵得逞，張男原本有意進一步性侵，剛好有一對夫妻經過，大聲喝叱，張男嚇得丟下菜刀落跑，警方隨後獲報趕到，也隨即在附近逮捕張男，以準現行犯將他送辦。

張男到案坦承犯行，法院審理時，法官根據醫院鑑定張雖因腦功能障礙，達輕度障礙程度，但理解力尚可且定向感佳，因此評估他辨識其行為違法能力無明顯缺損，並審酌張有妨害性自主等多項前科，依攜帶兇器強制性交罪判處徒刑6年8月，執行完畢後令入相當處所監護5年，全案還可上訴。

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