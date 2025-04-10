議員黃敬平關心獨居老人租屋　桃園社會局：跟榮家洽談開放入住

▲獨居老人租屋難！市議員黃敬平關切。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區獨居老人列冊人數有722人，全市最多，市議員黃敬平10日於市議會定期大會社會局工作報告中，質詢建議，市府應草擬「友善高齡銀髮族居住空間計畫」，消彌房東不願租屋給老人的障礙或心結。社會局長陳寶民透露，市府已跟榮民之家洽談讓獨居老人能入住。

市府社會局於工作報告指出，截至2024年底，桃園市65歲以上老年人口已達到37萬1千475人，占全市總人口15.9%；桃園市列冊的獨居老人約4300人。依據桃園資料開放平台統計，老人安養分類中，去(2024)年第三季列冊獨居老人人數及服務概況，獨居老人列冊人數前三名，分別是平鎮區722人、中壢區719人、桃園區580人。

黃敬平表示，列冊的獨居老人，平鎮是全市最多，他的服務處近年來也常接獲獨居老人上門淚訴租屋困難，請託議員協助能順利找到租屋處的問題。

黃敬平說，有的獨居老人是預算有限，有的獨居老人是有錢也被部分房東列為拒絕往來戶。他認為在高齡化人口時代，獨居老人現象只會愈來愈多，未來甚至可能提升為國安危機。因此市府必須從現在開始就正視問題。

黃敬平呼籲，市府應草擬「友善高齡銀髮族居住空間計畫」，有效消彌房東不願意租屋給獨居老人的障礙或心結。他建議市府增編預算，除了增加獨居老人租屋補貼之外，對於租屋後中途無力繳房租，或房東必須面臨獨居老人要遷出該租屋處時，能夠協助房東，提高房東對租屋給獨居老人的誘因。

陳寶民答詢說，台北市針對中低收入戶有設立「老人公寓」的機制因應，社會局對獨居老人協助，也是首重安置問題。黃敬平則說，外縣市的作法固然可參考，作為研究方向，但仍緩不濟急。陳寶民接著透露，市府已經在跟兩家的榮民之家洽談，希望安排讓獨居老人將來也能入住。