傳清大驚見罷免連署站　翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免風潮如火如荼，第二階段連署已進入倒數計時，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動，清華大學昨日有學生預告，將在人社院大廳前設置連署站，提供全台灣二階段連署書，有民眾投訴，此舉恐有校園政治中立的爭議。國民黨立委翁曉玲今（10日）抨擊，大罷免連署進入校園，教育部管不管？並提到根據教育基本法第6條規定，「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」

有清大學生在社群網路號召，稱罷免連署剩下不到一個月，但各選區都尚未收滿、情況危急，為此在人社院大廳設置「罷免連署站」，提供全台灣二階段罷免立委的連署書，也提供收件服務，歡迎有興趣的同學經過前來參與。

號召的學生表示，想參加連署的學生帶著身分證就好，連署書會直接交給罷免站，所有連署書都會放在不透明資料夾中，若同學感到不放心，也可以將連署書帶回，自行交至罷免站。

貼文一出引發正反意見，有學生認為學校應秉持中立，直接在校內設置連署站不妥，「說個笑話，黨政軍退出校園媒體」、「政治退出校園」；但也有人支持，表示學生行使公民權利無可厚非。

翁曉鈴對此感嘆，最近罷免已進入第二階段，卻陸續發現政大、師大、北藝大、清大等校園內有收受連署書的宣傳、快閃活動，甚至有學校官方粉絲專頁連續張貼多張呼籲連署之貼文，公然挑戰政治退出校園和教育行政中立原則。但根據教育基本法第6條規定，「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」難道教育部要繼續視而不見、默不作聲嗎？