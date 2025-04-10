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中國外交部駐港公署：「野蠻人」永遠別指望等到中國電話

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

▲川普宣布，暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

文／中央社

中國外交部駐港公署今天以不具名發言人名義投書媒體表態，指美國對中國加徵104%關稅之舉只會讓美國變成「21世紀的野蠻人」。而「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。

美中關稅戰互掐脖子，104%關稅是此前美國總統川普（Donald Trump）宣布的對中關稅稅率，而川普當地時間9日又宣布，將中國商品關稅提高至125%，但其餘與美國協商的逾75國關稅則暫時降為10%。

這篇向南華早報的投書首先指出，美方不顧國際社會普遍反對，以荒唐藉口對所有貿易夥伴徵收對等關稅，是典型的「單邊主義、保護主義、經濟霸凌」，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。

駐港公署在投書中提到，美方還悍然對中國施加高額的關稅，是「赤裸裸的恐嚇、訛詐行徑」，中方對此絕不接受。美方此舉並不會「讓美國再次偉大」，只會讓美國變成「21世紀的野蠻人」。

投書指出，美方聲稱「中方想達成交易，但不知如何開始。我們在等他們（中國）的電話」。事實是，美方不知如何開始，「既不懂如何與中國相處，更不懂正確的國與國相處之道，倒是醉心於霸凌、訛詐全世界的藝術」。

這篇投書直指，「我們要正告美方：妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。

投書說，中國國家主席習近平在今年1月與美國總統當選人川普（Donald Trump）通話時明確指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突「不應是我們的選擇」，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作。

這篇投書提到，遺憾的是，美方沒有聽取中方「語重心長的勸告」。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。

投書最後針對香港說，美國加徵的不合理關稅同樣適用於香港。要強調的是，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，「天不會塌下來」。駐港公署堅信，在「中央政府和祖國人民」的堅定支持下，香港「完全有能力、有信心、有底氣妥善應對。東方之珠不懼風雨，終會更加閃亮」。

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