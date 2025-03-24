租屋市場全面實價登錄？　內政部列四大衝擊

▲民眾關心租屋問題。（示意圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會24日邀請內政部報告「租賃住宅市場透明化之現況及展望」。內政部長劉世芳說明，政府積極推動租屋市場改革，但考量國內租屋交易習慣與市場特性，全面實價登錄可能有四大影響，應採穩健方式逐步推動。

劉世芳指出，租屋市場若全面實價登錄，第一，恐不易掌握租屋市場實況。由於租賃契約依現行民法規定，屬於債權契約，經租賃雙方合意即成立，不以書面登記為必要，且目前契約期間多為短期，市場變動頻繁，難以全面掌握租約訂定情形及實際內容。

第二，實際租金查核困難。劉世芳表示，租金價格易受到房屋個別條件、租期長短、租屋型態等多種因素影響，且計算方式多樣（含管理費、水電等）難以查核實際租金情形。

第三，資訊失真風險。劉世芳解釋，部分出租人可能規避申報實價登錄，或以不實作價登錄，導致市場資訊失真。

最後，劉世芳提到，若強制登錄，可能導致房東轉嫁成本導致租金上漲或退出租屋市場，造成租屋供給減少，影響租屋市場秩序與租屋族權益。

劉世芳強調，宜以穩健方式，逐步推動租屋市場透明相關配套措施，提供充分租屋市場資訊，使房東能安心出租，房客租屋權益不受影響，以免對租屋市場造成衝擊。

劉世芳表示，租賃市場透明化是長期政策目標，內政部將進一步強化租屋市場監管，包含推動更多租賃管理業者合法登記，並提高違規罰則，以確保市場秩序。同時，政府也計畫擴大租金補貼範圍，降低租屋族的負擔，讓更多民眾能夠安心租屋。