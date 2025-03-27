月租200元！19歲女每晚「睡公司廁所」　她：還會在裡面煮飯

記者廖翊慈／綜合報導

湖南株洲一名19歲的陽小姐日前在自己的社交帳號「懶洋洋」上，紀錄住在「公司廁所」的生活。她表示，月租50元（人民幣，下同，約台幣227元），生活起居都在6坪大小的廁所內。公司老闆娘也證實，陽小姐沒有擺拍，真的住在公司廁所內。

據《極目新聞》報導，陽小姐表示，自己在家具廠上班，廁所白天還是有員工跟客人要使用，所以自己每天起床都要把折疊床、衣服等私人物品收拾好，「廁所沒什麼味道，我刷得很乾淨，我還會在裡面煮飯什麼的。」

▲「懶洋洋」分享公司廁所生活日常。（圖／翻攝自微博，上同）

家具廠老闆娘表示，陽小姐是她的員工，住在廁所中情況屬實，「這間廁所平時較少有人使用，衛生較為乾淨，且女孩住在廁所中，只是暫時的，後續將搬出去。」

她還說道，「我曾多次幫助女孩看房選房，但由於家具廠所在的工業園區位置偏僻，附近合適房源較少，較遠的房源房租也要800元到1000元左右，她一個月薪水也就3000元，本來打算讓女孩住在家具廠的辦公室中，但辦公室沒有房門不方便居住，她每個月非要付給我50元水電費，我不想收她的錢。」

老闆娘強調，「我已買了房門，月底將辦公室的門安裝好，讓她從廁所搬出，現在天氣熱了，不能長期在廁所住，後續會讓她搬進辦公室裡。」