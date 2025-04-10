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上萬陸配沒交「除籍證明」　陸委會放寬「4類人可走替代方案」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

移民署近日向上萬名已取得台灣身分的陸配發出通知，限期3個月內繳交「喪失原籍證明」，否則將被註銷台灣身分，引起許多陸配的反彈。陸委會得知有部分陸配返陸有困難後，承諾提供協助，並於10日提出替代方案，開放赴陸有人身安全疑慮、因重大傷病行動不便等4種狀況的陸配，可透過具結的方式替代繳交「喪失原籍證明」。

陸委會發言人梁文傑在例行記者會上表示，自從2004年修正《兩岸條例》9條之1，建立單一身分制度後，已明確規定，台灣人民不論先來後到、取得台灣身分多久，都不能同時擁有對岸的身分，「如果有就必須擇一，你選擇台灣，就要提供已經註銷對岸身分的證明文件。」

梁文傑指出，對於在2004年之前已經取得台灣身分的原陸籍人士，該條文在修正時，就已經提供6個月的過渡期給當事人信賴保護，允許當事人在兩岸身分中進行選擇，6個月屆滿後，若當事人仍持有中國大陸身分，那就不存在信賴基礎，經政府查知，依法就必須註銷台灣身分。

▼「喪失原籍證明」公證書。（圖／翻攝海基會）

▲▼喪失原籍證明,註銷大陸戶籍的公證書。（圖／翻攝海基會）

梁文傑提到，「所以你沒辦法把法律解釋成，超過6個月後，沒有提出註銷對岸身份證明，而且沒有經過政府註銷台灣身分，就可以繼續兼具兩岸的雙重身分，否則台灣將永遠存在一群兼具雙重身份的人，造成法律無法適用。」

不過，梁文傑也說，考慮到這些人來台已久，且在2004年兩岸條例修正時，當年的資訊並不如現在發達，許多人不知道法律有要求回去除籍，現在政府先發通知給這批具有雙重身分者3個月的補正，「這正是為了讓想留在台灣的人都能留在台灣，不然的話，實際上是一經發現或檢舉，政府就必須要註銷他的台灣身分。」

梁文傑指出，檢視當前社會輿情，大多數國人都支持政府依法行政，落實兩岸單一身分制度，現在接到通知單，有提出反映的民眾，主要訴求是希望政府能提出替代方案，以免舟車勞頓，「政府基於依法行政，只能對客觀事實上不能，或是不便的人提出替代方案，沒有辦法因當事人不願意而免除他的法定義務。」

▼可採取替代方案的4類人。（圖／翻攝陸委會）

▲▼上萬陸配沒交「除籍證明」　陸委會放寬「4類人可走替代方案」。（圖／翻攝陸委會）

梁文傑說，目前為止，陸委會跟主管機關研商以後，初步認為有4項情況可以用具結的方式來替代。第一項，赴陸有人身安全疑慮的人；第二項，因重大傷病或是臥床，配合醫治的療程身體衰弱或行動不便的人；第三項，10年以來從來沒有去過大陸，也就是104年1月1號後就沒有去過大陸的，這些我們認為是可以用具結來取代除戶文件的。

梁文傑強調，以上幾種狀況，若未來被查獲，例如，對人身安全有疑慮，所以沒辦法回去拿文件，結果後來被發現又跑回去，主管機關還是會要求繳付喪失原籍的證明。

梁文傑還說，最後還有第四項，台商在大陸所生的子女，如果在中國大陸出生，不久後就返台定居，而且主張從來沒有在大陸設籍，也可以提出來，經主管機關審核確認就可以。

可採取「以具結方式替代」之類型：

一、 赴陸恐有人身安全疑慮者（例如因政治、宗教等因素曾遭迫害）。

二、 因重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者。

三、104年1月1日起即未曾赴陸者。

（必須提醒，上述當事人嗣經查獲仍有赴陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明）

四、在中國大陸出生即返台定居，且主張從未在陸設籍，經主管機關審核確認者。

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