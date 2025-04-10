游智彬現身「投案」怒批民進黨霸凌　移民署證實他在「名單內」



▲新黨副秘書長游智彬因兩岸戶籍爭議10日上午赴移民署抗議並揚言提告。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

媒體報導新黨副秘書長游智彬有中國籍身分，根據網路維基百科資料、游智彬出生在中華人民共和國福建省漳浦縣，直到1995年才跟家人來台移民，並順利在數年後取得台灣身分，根據總統賴清德日前在國安高層會議中指示「原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照、不能兼具雙重身分」，對此移民署證實游智彬也在這波繳交廢除戶籍的通知名單中。

游智彬10日上午10時30分在律師及新黨黨工陪同下，到移民署召開記者會抗議，並當場表示要投案「移民署講我有中國籍，所以我來投案」、「我確實有中華民國戶籍」，游還當場反問移民署人員：「你的中國籍是中華民國戶籍的簡稱嗎？」游並當場表示，有證據自己並沒有大陸戶籍。





游智彬對在場媒體表示：他早在1995年就註銷中國福建漳州的戶口才取得台灣戶籍，甚至在台當兵服役，所有國民應盡義務都做完，今天卻被民進黨大搞意識形態霸凌、怒嗆移民署變成政治打手！並當場質疑「移民署憑甚麼把自己個資洩漏給媒體」，並表示手邊握有自己註銷中國大陸戶籍證明，但為什麼移民署刻意隱瞞，並限移民署24小時內公告他是否具有大陸戶籍，更表示會控告賴清德及內政部、移民署相關單位涉嫌洩密。

對此移民署強調，經查游智彬確實未有繳附喪失原籍證明之紀錄，才會依法通知補繳相關證明文件，請其儘速辦理，以避免影響自身權益。至於後續約談調查等相關細節，移民署表示基於行政中立及事涉當事人隱私、無法透露任何細節。

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