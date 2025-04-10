快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊告

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯昨聲稱，外交部一名何姓助理涉共諜案，並在質詢簡報放上該員照片及個資。國安局長蔡明彥直言，資料是錯誤的，「她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」外交部長林佳龍則表示，應該是錯誤，可能名字很像。最後此事也證明是烏龍一場，被誣指的何姓專員太太更在社群發文痛批，這就是為何一定要罷免。徐今（10日）質詢時也向外交部鞠躬道歉，並表示，造成當事人困擾，要向外交部、該常任文官、何先生跟他的家人，表達最深的歉意。

蔡明彥昨赴外交及國防委員會報告並備質詢，徐巧芯質詢時表示，還有一個何姓助理涉嫌共諜案被調查，目前都沒有看到這個名字，何姓助理是新境界文化基金會幕僚、外交部北美司專員，有綠營背景也有公務員身分，甚至傳出是吳釗燮秘書。蔡明彥則提醒注意個資問題，有些資料錯誤。後續藍委馬文君質詢時批評，「你沒有立場要求立委有個資問題！」蔡明彥則直接回應，「因為她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」

據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯爆料涉共諜案者同名同姓，但其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符，然而徐巧芯仍誤植該何員相片、姓名作為質詢簡報，後續臉書發文時也是用錯誤資訊。而被誣指的何員，其太太也在社群表示，正在研議法律程序，更不滿表示，「為什麼我們一定要罷免徐巧芯！ 今天發生在我們身上血淋淋的栽贓陷害，明天就會發生在一般平民百姓身上。」

外交部次長陳明祺今赴立院外交及國防委員會備詢，徐巧芯質詢時提到，昨天質詢題目，調查過程中，因為外交部剛好有兩位同名同姓之人，導致我們誤植其中一位常任文官的照片跟職位，造成當事人困擾，要向外交部、該常任文官、何先生跟他的家人，表達最深的歉意。

徐巧芯透露，昨天也為此事聯繫林佳龍部長，清楚表達歉意，也希望國安局針對林部長所說的另一起案件，同名同姓的先生涉共諜案，能夠盡快水落石出，她說錯就是說錯了，也誤用照片，非常抱歉，再次向外交部、何先生及其家屬再次表達歉意。