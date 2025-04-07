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「生生喝鮮奶」試營運上路！兌領方式一次看　乳糖不耐可換豆漿

▲▼台北市政府推出「鮮奶週報-生生喝鮮奶」啟動。（圖／業者提供）

▲台北市政府推出「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，首波在六大通路啟動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台北市政府推出「鮮奶周報-生生喝鮮奶」今（7日）起至4月13日試營運，首波與六大通路業者合作，包括7-11、全家便利商店、萊爾富、OKmart、全聯、美廉社，提供28種品項（鮮奶13種、豆漿15種）開放符合資格的學童兌領。4月14日至6月30日正式上路，包括國小、幼兒園學童，每周可兌領一次。

★「生生喝鮮奶」兌領資格、方式：

即日起至4月13日試營運：台北市公私立國小一年級至六年級生，約12.3萬人。

4月14日～6月30日正式上路：凡學籍在台北市公私立國小及幼兒園學童，約18.4萬人。

兌領方式：每周憑「數位學生證」或教育局配發的「幼兒數位卡證」，可到指定通路，兌換一瓶指定鮮奶或豆漿。

▲▼台北市政府推出「鮮奶週報-生生喝鮮奶」啟動。（圖／業者提供）

▲7-11門市陳列「鮮奶週報-商品兌換專區」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11即日起至7月6日，全台7000家門市陳列「鮮奶週報-商品兌換專區」，提供9款鮮乳及豆漿品項，提供家長與學童憑證兌領。

包含：瑞穗全脂鮮乳230ml、瑞穗低脂鮮乳230ml、瑞穗全脂鮮乳290ml、瑞穗低脂鮮乳290ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖黑豆漿400ml等9款品項，可任意選擇。

可利用 OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近門市兌換品項庫存。

▼利用 OPENPOINT APP「i地圖」功能，可查詢鄰近門市商品庫存。（圖／業者提供）

▲▼台北市政府推出「鮮奶週報-生生喝鮮奶」啟動。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至7月6日，提供北市學童6大品牌，共14款乳飲品、豆奶兌換服務，包含：乳香世家、義美、林鳳營、光泉共7款國產品牌鮮乳，光泉、義美、大醇豆等7款無糖豆漿，也有供應無乳糖全脂鮮乳。

▲生生喝鮮乳政策上路，學童可至超商等領取兌換。（圖／全家提供）

全家APP「地圖趣」推出「鮮乳週報地圖」，可顯示鄰近店舖「鮮奶週報」可兌換之商品、庫存數量，讓孩童與家長先查詢喜歡的商品，再到附近的全家就近換。

★萊爾富

萊爾富提供5款鮮乳、6款豆漿供學童挑選，同時增加各門市備貨，供學童兌換。品項包括：乳香世家全脂鮮乳220ml、林鳳營高品質鮮乳228ml、瑞穗低脂鮮乳290ml、瑞穗鮮奶290ml、福樂一番鮮鮮乳300ml。

針對乳糖不耐症的學童也可選擇豆漿品項：光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖濃黑豆漿375ml、光泉無加糖濃豆漿375ml、光泉無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml。

▲萊爾富提供5款鮮乳、6款豆漿。（圖／萊爾富提供）

家長及學童想查詢商品，也可使用萊爾富「Hi-Life VIP APP」，點入「門市據點」⭢「商品庫存查詢」，確認鄰近門市可兌換的商品及數量，再前往鄰近門市兌換。

★OKmart

符合資格的台北市學童，每周皆可透過悠遊卡儲值方式，到OKmart 靠卡兌換指定乳品或豆漿。OKmart 提供的兌換品項共7款，包含：光泉無加糖鮮豆漿400ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、瑞穗鮮乳（全脂 / 低脂）290ml、林鳳營全脂鮮乳228ml、乳香世家超優質純鮮乳220ml。

★美廉社

美廉社針對符合資格的學童，開放兌換品項包括：心樸鮮乳400ml、瑞穗全脂鮮乳290ml、瑞穗低脂鮮乳290ml、林鳳營全脂鮮乳228ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、正康豆奶170ml、正康加鈣豆奶170ml、Jacksoy濃豆奶330ml、Jacksoy濃豆奶（無糖）330ml。另外，美廉社特別加碼「5元加購茶葉蛋」。

★全聯

全聯開放兌領商品包括：林鳳營全脂鮮乳228ml、乳香世家全脂鮮乳220ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、大醇豆無加糖豆漿375ml、光泉無加糖濃豆漿375ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml。

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