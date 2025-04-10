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中美關稅戰「變數字遊戲」　學者：再課5000%也沒意義

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲專家分析指出，中國和美國當前關稅策略已陷入情緒化操作與數字遊戲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中美貿易戰再度升溫，關稅報復措施頻頻出招。專家分析指出，當前關稅策略已陷入「情緒化操作」與「數字遊戲」，實際上，除了特殊豁免與不可或缺的進口項目外，兩國間可選擇性的貿易幾乎所剩無幾，形同「實質脫鉤」。

根據《聯合早報》報導，新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波指出，美中雙方若繼續加徵高額關稅，即使加到5000%也不具太大實質意義，「成熟的領導人應該來尋找一個雙贏的方案，而不是（貿易）清零的方案。」

談及兩國是否有望重返談判桌，他認為，中美雙方目前只能靜待契機浮現，因為對川普這樣的商人型總統來說，有交易總比沒有交易強，眼下的局面顯然對雙方都傷害甚深，這不會是他偏好的選項。

針對中國近期的反制動作，陳波分析，北京選擇對美商品再徵收50%關稅，有助於營造談判時的對等氣氛，也有利於後續博弈。

南京大學國際關係學院院長朱鋒也表示，中方近期展現強力回擊的態度，不僅彰顯敢於鬥爭的立場，同時也為未來恢復對話留下空間，「任何有效的解決方案，都需要雙方在某種程度上的讓步與妥協。」

另一方面，在中國官方及上市企業帶頭「增持」激勵下，陸港股市連續兩日上漲。根據9日收盤數據，滬指攀升1.31%至3186點，深成指上漲1.22%，創業板指漲幅為0.98%，香港恆生指數則上揚0.68%。

野村證券首席經濟學家陸挺指出，中美貿易摩擦的第一波衝擊實際上發生在金融市場，特別是股市，並警告雙方金融市場已受到明顯影響，「最壞的情況可能還未到來。」

陳波也補充指出，中國政府在川普第一任期便已經歷過類似衝擊，如今面對「川普2.0」版本的貿易戰，應該早已做足準備，不會毫無預警。

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