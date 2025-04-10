關稅髮夾彎最大贏家　馬斯克財富「單日暴增1兆」贏過黃仁勳

▲馬斯克身家財富一夜之間激增約360億美元（約新台幣1.2兆元）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅暫緩實施90天之後，美股全面飆漲，科技七雄市值單日飆升超過1.5兆美元。這也讓世界最有錢富豪身家暴增，其中特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）個人財富增幅冠居全球，因為特斯拉股價上漲23%，讓他的身家財富一夜之間激增約360億美元（約新台幣1.2兆元）。

依據彭博億萬富豪指數（Bloomberg's Billionaire index）數據顯示，全球前500大富豪身價合計大漲3040億美元（約新台幣9.2兆元），平均財富成長3.5%，這也是彭博億萬富豪指數史上最大單日漲幅。

最大贏家是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），他9日財富增長幅度最大，身家暴漲約360億美元，因為特斯拉股價大漲23%。接著是Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），身家增加近260億美元。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）財富多出185億美元。輝達（Nvidia）股價反彈19%，幾乎抵銷截至8日收盤當周的13%跌幅，執行長黃仁勳身家成長155億美元。