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蘇起預言：北京對美國絕望那天　就是對台啟動武統的日子

▲▼韓國瑜國政顧問團記者會,蘇起。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇起。（圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／台北報導

兩岸關係持續緊張，台北論壇基金會董事長蘇起表示，如今兩岸和談已絕望，北京對和統的最後希望只剩下美中談判，他因此預言，「北京對美國絕望的那天，就是對台啟動武統的日子」。

蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，他昨（9）日罕見接受台灣民眾黨邀請，以「川普新方針，『抗中不保台』」為題進行演講。

蘇起指出，北京自信滿滿，因掌握解決台灣問題的時機及手段的主動權。他提到，大陸多次軍演已經逼近我領海極限，不僅規模大，而且沒有預警，突顯：一、能隨時突襲或封鎖台灣；二、美軍遠水難救近火；三、不在意國際反應。

另談及台灣（民進黨）目前困境，蘇起認為，民進黨現在同時面臨安全及經濟困境（別國只有經濟困境），卻仍堅持一貫的「外鬥內也鬥」的大政方針，「極可能讓台灣萬劫不復」。

他續指，川普的美國將長期自顧不暇，所有盟國（日韓加澳歐等）也手忙腳亂，力求自保，而北京政府及大陸人民都自覺被蔡英文及賴清德或暗或明的台獨政策逼到退無可退的地步，「我入行五十年沒見過如此的險境」。

蘇起認為，北京（尤其習近平）仍考量兩岸人民的長期感情，不到對和平統一完全絕望的時候，不願輕啟武力統一的戰端。「如今兩岸和談既已絕望，和統的最後希望只剩下美中談判。」

但是，如果川普政府遲遲不願與北京談判，或談不出結果，蘇起預言，「北京對美國絕望的那天，就是對台啟動武統的日子」，不管那是2027年之前或之後。這完全符合中共反分裂法中「和平統一的可能性完全喪失」規定。

蘇起批評，賴清德及蔡英文只顧國內奪權、操弄民意，完全沒有應對外部環境變化的準備。如今火燒到眉毛，才發現自己不能「打」，也不能「談」，更沒有任何依靠。連關稅風暴都毫無警覺，更無準備。

蘇起於最後結語留下一句話：「台灣民眾只有自求多福了！」

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