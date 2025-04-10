美國一定救台灣？　蘇起示警：川普恐「抗中不保台」

▲台北論壇基金會董事長蘇起。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，攪動國際秩序。在美國是否「救台灣」議題上，台北論壇基金會董事長蘇起憂心，拜登的「抗中保台」，很可能在川普任內變成「抗中不保台」。

蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，他昨（9）日罕見接受台灣民眾黨邀請，以「川普新方針，『抗中不保台』」為題進行演講。

蘇起提及，台灣社會普遍有五大迷思，這些迷思尤其在民進黨支持者中存在，包括：第一，台灣民主廣受各國（尤其美國）敬重。第二，因為在台灣民意最大，所以以為在國際上定也如此，卻不知走出台灣，就是國際叢林，實力（尤其軍事）大於一切。

第三個迷思是，台灣是老天保佑的寶島，過去沒事，將來也不會有事。第四，中共不會打，因為打不過美國、代價太大、共產黨會崩潰、內部問題太多等。第五，美國會來救，因為台灣太重要，如第一島鏈、台灣是民主模範生、如不救美國全球龍頭聲譽將動搖、台灣有護國神山台積電等。

但蘇起直言，川普上台後，「風向變了！」台灣的迷思以及自以為是的利基全部消失，包括沒有人再在乎民主，台灣「民主牌」失靈；川普本人根本不重視台灣，也不在乎各國民意；美國國會也轉趨低調，極少發出友台聲音。

他接著提到，美國為了自己利益，不惜開罪全球友邦，怎在乎自己的龍頭聲譽？其他風向轉變還有美國拔掉台積電、對台加徵對等關稅32％等。

「更重要的，軍事上美國根本來不及救台灣，即使想救！」蘇起指出，美國軍力長期消耗，只打反恐戰，從未與大國對決，更沒有大型海空戰經驗，尤其還要跨越整個太平洋。所以官民專家一致估計美國僅能眼看解放軍在台灣造成「既成事實（fait accompli）」後，才能考慮是否救援。

蘇起更引述多位現任與前任美國官員的分析作為例證，並指出，他自2020年起一直質疑「美國一定會來救台灣」，「但我疑美尚不及美疑美！」更重要的，拜登的「抗中保台」，很可能因此在川普任內變成「抗中不保台」。